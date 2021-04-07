​Bildirideki imza Kemal Bey’in: Bal gibi darbe çağrısıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 104 emekli amiralin darbe imasında bulunduğu bildiriyi değerlendirdi. Türkiye’nin 4 Nisan’da emekli amirallerin bir nevi muhtırasıyla sarsıldığını ifade eden MHP lideri, kimsenin Montrö’yü tartışmaya açmadığını belirterek, “Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Lozan Antlaşması’nın tamamlayıcı halkası, ayrılmaz parçasıdır. Bizim kırmızı çizgimiz, Karadeniz’in barış ve istikrar güvencesidir” dedi.

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DEMOKRASİYE KARA LEKE

Türkiye’nin kendi egemenlik sahasında iç deniz yolu açmasının Montrö ile bağının nasıl kurulduğunu soran Bahçeli, “Bu zorlama, zeka özürlü yaklaşımın failleri, herkesi kendileri gibi aptal ve ahmak mı zannediyorlar? Vehimlerinin ve gizli emellerinin esiri olan 104 emekli amiral Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesidir. Bu lekeyi temizlemek demokrasinin, hukukun ve milli iradenin tarihe karşı namus, şühedaya da vefa borcudur” şeklinde konuştu.

BAL GİBİ DARBE ÇAĞRISI

104 emekli amiralin büyük bir suç işlediğini dile getiren Bahçeli, bunun cezasız kalmayacağını kaydetti. Bildirinin “düşünce ve ifade özgürlüğü” olarak yorumlanmasına tepki gösteren Bahçeli, “Bu çağrı bal gibi darbe çağrısıdır. Bu bildiri demokrasiyi hedef alan torpidodur. Bu bildiri hukuk gaspı, milli iradeye doğrultulmuş silahtır. Buna demokrasi ve ifade özgürlüğü diyenler demokrasi karşıtları, emperyalizm piyonları, Türkiye düşmanları, damgalı darbe çığırtkanlarıdır” dedi.

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KILIÇDAROĞLU ŞAŞIRTMADI

Bildiriye karşı muhalefetin sakat ve sancılı pozisyon aldığını kaydeden Bahçeli, İsmet İnönü’nün “Şartlar tamam olduğunda ihtilal meşru bir haktır” sözünün, CHP’nin yol haritası olduğunu söyledi. “Darbeler tarihi bir bakıma CHP tarihidir. Darbelerle yüzleşmek CHP’yle yüzleşmektir” diyen Bahçeli, 15 Temmuz’a “tiyatro” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 4 Nisan bildirisine karşı duruşuyla da kendilerini şaşırtmadığını dile getirdi:

BİLDİRİDEKİ İMZA ONA AİT

“Be hey kendini bilmez, be hey demokrasiden bihaber; 4 Nisan bildirisinin neresi sahte gündemdir? 104 emekli amiral arasında bulunan ve güney sınırlarında PYD’nin olmasını isteyen muhtıracı Türker Ertürk’ü CHP’ye alan, parti saflarına katan, heyecanla yakasına rozeti takan kimdir? CHP yönetimi bir kere daha demokrasiyle ters düşmüştür. Bir kez daha darbe hasreti çeken çapulcularla birleşmiştir. Ve 4 Nisan bildirisinin görünmeyen imzası Kılıçdaroğlu’na aittir.”

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ASIL ZEVZEKLİK BU

MHP lideri, İYİ Parti’ye de tepki gösterdi: “İP yönetiminin trajik açıklamaları ise rezaletin daniskasıdır. ‘Hıyarım var’ diyene tuz alıp koşan İP’in Başkanı 104 emekli amirali zevzeklikle, yani gevezelikle suçlamıştır. Demokrasiyi kundaklamak için altyapı çalışması yapan 104 şuursuz sadece gevezelik mi yapmıştır? 4 Nisan bildirisine ‘zevzeklik’ demek asıl ve su katılmamış zevzekliktir. CHP ile İP tencere kapak misali, yuvarlanıp birbirlerini bulmuşlardır.”

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AYM kapatılsın

HDP’nin kapatılması hakkındaki iddianamenin iade edildiğini hatırlatan Bahçeli, Anayasa Mahkemesinin “HDP’yi arkalayan ve kollayan tutumunun” hükümsüz olduğunu söyledi. Bahçeli,

diye sordu. AYM’nin HDP’ye zaman kazandırdığını kaydeden MHP lideri,

değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli, AYM’nin mevcut haliyle milletin vicdanında karşılığı olmadığını vurguladı:

“Bu mahkemenin kapısına kilit vurularak yeni baştan yapılandırılması bir adalet, siyaset ve demokrasi sorumluluğudur. Anayasa Mahkemesi ayet hükmü değildir. Zamanın ruhuna, milletimizin beklentilerine müzahir şekilde yapısı değişebilecek, daha verimli, daha etkin çalışması sağlanabilecektir.”

Alayı ortaya çıkarılmalı