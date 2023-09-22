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Bilgi Evleri’nde atölye zamanı

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri’nin, öğrencilerin bilgi, beceri ve zekâ gelişimine katkı sağlayan ve birçok branşta eğitim verecek Güz–Bahar dönemi atölye ve kulüp çalışmaları başlıyor.

04:00 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Atölye ve kulüp faaliyetleri 9 Ekim Pazartesi günü başlayarak 17 Mayıs 2024 tarihine kadar 8 ay boyunca devam edecek.

Atölye ve kulüp faaliyetleri 9 Ekim Pazartesi günü başlayarak 17 Mayıs 2024 tarihine kadar 8 ay boyunca devam edecek.

Zeytinburnu Bilgi Evi üyelerinin ücretsiz olarak faydalanabileceği eğitimlere kayıt için son tarih 7 Ekim 2023 olarak belirlendi. Bilgi Evleri’nde; karikatür, temel resim, halk oyunları, drama, anlayarak hızlı okuma, robotik kodlama, mental aritmetik, piyano, bağlama, keman, halk oyunları atölyelerinin yanı sıra satranç, kâğıt sanatları, eğlenceli bilgiler, dikkat ve odaklanma ile akıl ve zekâ oyunları gibi alanlarda çocuklar yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor.


8 AY BOYUNCA DEVAM EDECEK

Atölye ve kulüp faaliyetleri 9 Ekim Pazartesi günü başlayarak 17 Mayıs 2024 tarihine kadar 8 ay boyunca devam edecek. 3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıftaki Bilgi Evi’ne üyeliği olan öğrencilerin faydalanabileceği etkinliklere, yine Zeytinburnu’ndaki Bilgi Evleri’nden kayıt yaptırılabiliyor.


#Zeytinburnu Belediyesi
#atöyle
#öğrenci
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