Bilgi Evleri’nde atölye zamanı

Zeytinburnu Bilgi Evi üyelerinin ücretsiz olarak faydalanabileceği eğitimlere kayıt için son tarih 7 Ekim 2023 olarak belirlendi. Bilgi Evleri’nde; karikatür, temel resim, halk oyunları, drama, anlayarak hızlı okuma, robotik kodlama, mental aritmetik, piyano, bağlama, keman, halk oyunları atölyelerinin yanı sıra satranç, kâğıt sanatları, eğlenceli bilgiler, dikkat ve odaklanma ile akıl ve zekâ oyunları gibi alanlarda çocuklar yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor.