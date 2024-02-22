Bilgiler 'dual şifre' ile servis

Firari FETÖ mensubu Cevheri Güven’e Emniyet’ten bilgi sızdıran Polis Memuru Serkan Dinçer'in deşifre edilmesinin ardından, genişletilen soruşturmada diğer köstebeklerin izi sürülüyor. Yapılan incelemelerde firari Güven’e resmi evrakların gizli uygulamalar üzerinden gönderildiği ve de bu iletilerin ‘dual şifrelemeye’ tabi tutulduğu kaydedildi. Dinçer’in ele geçirilen elektronik cihazlarını özel bir şifre metoduyla korumaya alması dikkat çekti. Ele geçirdiği belgeleri kimi zaman da kendi açtığı muhalif görünümlü hesaplardan yayınlayan Dinçer’in dijital materyallerinde VPN kullandığı, IP adresini yabancı ülkelerde göstererek veri geçmişini gizlediği tespit edildi. Gizli haberleşme programları yüklediği tespit edilen Dinçer’in telefonunda henüz açılamayan deşifre edilemeyen kısımların olduğu öğrenildi.