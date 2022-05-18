Gündem Bilim Beyoğlu Türkiye birinciliğini kaptı
İSTANBUL

Bilim Beyoğlu Türkiye birinciliğini kaptı

Beyoğlu’nda çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturan Beyoğlu, nisan ayı itibariyle 51 bin 829 öğrenci sayısına ulaşarak Türkiye genelinde en çok öğrenciye eğitim sağlayan bilim merkezi oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilim Beyoğlu Türkiye birinciliğini kaptı
Bilim Beyoğlu kısa sürede Türkiye genelinde en çok öğrenci sayısına ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Beyoğlu’nda çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturan Beyoğlu, nisan ayı itibariyle 51 bin 829 öğrenci sayısına ulaşarak Türkiye genelinde en çok öğrenciye eğitim sağlayan bilim merkezi oldu.

Beyoğlu Belediyesi tarafından çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturmak amacıyla kurulan Bilim Beyoğlu kısa sürede Türkiye genelinde en çok öğrenci sayısına ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın “çocuklarımız için en büyük hayalimdi” dediği Bilim Beyoğlu, nisan ayı itibariyle 51 bin 829 öğrenci sayısına ulaşarak Türkiye genelinde en çok öğrenciye eğitim sağlayan bilim merkezi oldu.

Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde çocuklar 23 Nisan Tasarım Şenliği’nde eğlenceye doyacak
GÜNDEM
Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde çocuklar 23 Nisan Tasarım Şenliği’nde eğlenceye doyacak
Sağanak geliyor

Sağanak geliyor

​Meteorolojiden İstanbul dahil 11 kente sarı uyarı.
Galatasaray kariyerini noktaladı

Galatasaray kariyerini noktaladı

​Son maçta kadroya alınmayan Arda Turan, bugün idmana çıkmadı.
Kılıçdaroğlu sandık görevlisi CHPlilere yemek yemeyi yasakladı: Partiden derhal atarız

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.