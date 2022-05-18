Bilim Beyoğlu Türkiye birinciliğini kaptı

Bilim Beyoğlu kısa sürede Türkiye genelinde en çok öğrenci sayısına ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Beyoğlu’nda çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturan Beyoğlu, nisan ayı itibariyle 51 bin 829 öğrenci sayısına ulaşarak Türkiye genelinde en çok öğrenciye eğitim sağlayan bilim merkezi oldu.

Beyoğlu Belediyesi tarafından çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturmak amacıyla kurulan Bilim Beyoğlu kısa sürede Türkiye genelinde en çok öğrenci sayısına ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın “çocuklarımız için en büyük hayalimdi” dediği Bilim Beyoğlu, nisan ayı itibariyle 51 bin 829 öğrenci sayısına ulaşarak Türkiye genelinde en çok öğrenciye eğitim sağlayan bilim merkezi oldu.