Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz Ankarada temaslı taraması ve izolasyon vaka sayılarını düşürdü
ANKARA TÜRKİYE

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz: Ankara'da temaslı taraması ve izolasyon vaka sayılarını düşürdü

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Ankara'da günlük vaka sayısının yüzde 60 oranında düşmesinde filyasyon ekiplerinin temaslı takibinin büyük rol oynadığını söyledi. Doç. Dr. Kayıpmaz, "Sahada ciddi anlamda ekipler gece yarılarına kadar hastalığın izini sürdü. Temaslı taraması ve pozitif saptanan kişilerin izolasyonu ile birlikte, denetimlerin artırılmasıyla vaka sayıları ciddi anlamda düşüşe geçti" dedi.

Haber Merkezi DHA
Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz
Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün düzenlediği basın toplantısında eylül ayı başında koronavirüs günlük vaka sayısında ülke genelinde ilk sırada yer alan Ankara'daki vakaların son dönümde yüzde 60 oranında düştüğünü belirtti.

Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, vaka sayılarının düşmesinde filyasyon çalışması kapsamında yapılan saha taramalarının büyük rol oynadığını söyledi.

Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi açıkladı: Koronavirüs başvuruları 4'te bire düştü
GÜNDEM
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi açıkladı: Koronavirüs başvuruları 4'te bire düştü

Kayıpmaz, eylül ayının başında Ankara'da yeni tanı konan vaka sayısının İstanbul'un iki katına kadar çıktığını hatırlatarak, şöyle konuştu:


  • "Ankara'da 'pik' yani 'zirve' dönemini yaşadığımız o günlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sayılar düşüşe geçmişti. Öyle ki yüzde 40-50'ye varan vaka sayılarındaki azalmalar o bölgede meydana gelmişti. O zaman 'acaba biz Ankara’da ne olacağız?' diye ciddi bir merak içerisindeydik, aslında bir yandan da endişe içerisindeydik. Çünkü Ankara ülkemizin ikinci büyük kenti. 5 milyon 600 bin de nüfusa sahip. Ankara Şehir Hastanemiz de sadece Ankara içine değil aynı zamanda çevre illere de hatta Türkiye'nin birçok iline de sağlık hizmeti sunan yapıda bir hastane. Bunların dışında yurtdışından gelen de hastalarımız mevcut. Bundan dolayı durumun ne olacağını biz de merakla bekliyorduk ve bir endişe içerisindeydik."

"Gece yarılarına kadar hastalığın izi sürüldü"

Doç. Dr. Kayıpmaz, Ankara'da temaslı takibinin çok sıkı yapıldığına dikkat çekerek, "Sahada ciddi anlamda ekipler gece yarılarına kadar hastalığın izini sürdü. Temaslı taraması ve pozitif saptanan kişilerin izolasyonu ile birlikte, denetimlerin artırılmasıyla birlikte vaka sayıları ciddi anlamda düşüşe geçti. Yaklaşık 1 ay önce şu an bulunduğumuz hastanemizin Covid-19 gözlem alanında ciddi bir yoğunluk yaşarken şu anda boş. Vaka sayılarımız ciddi anlamda düştü. Polikliniğe ayaktan başvuran hasta sayımız ciddi manada düştü. Önemli olan bunun sürdürülebilir olması. Burada hasta sayılarının ciddi anlamda düşmesi temaslı takibine, izolasyona, denetimlere ve vatandaşlarımızın tedbirlere uyumlarına bağlı. Biz burada tedbirlere uyumu ne kadar iyi bir biçimde devam ettirirsek vaka sayılarındaki azalma ve kontrol o denli başarılı gider" diye konuştu.

"Kapalı ortamda virüs kendine yayılacak ortamı buluyor"

Doç. Dr. Kayıpmaz, önümüzde bir kış mevsiminin yaşanacağını hatırlatarak şunları söyledi:

  • "Kış aylarında insanlar kapalı ve daha az havalandırılan ortamlarda bir araya gelmeye başlıyor. Havalandırılmayan kapalı ortamlar da hastalığın yayılımı açısından ciddi bir risk teşkil ediyor. Bundan dolayı kış aylarında sosyal hayatın kesinlikle kontrollü bir şekilde sürdürülmesi lazım. Gerçekten de tedbirlere uyum noktasında kat ettiğimiz mesafe son derece önemli. Ama bunun sürdürülebilir olması da gerekiyor. Bizim sıkıntımız bunu sürdürmenin ne kadar süreceği. Bu salgın ortadan kalkıncaya; son vaka tedavi oluncaya kadar bu tedbirleri aksatmadan sürdürmeliyiz. Halen daha ne yazık ki sosyal medya hikayelerinde görüyoruz. Bir uzun masanın etrafında 20’den fazla kişi saydım. Bir düğün sonrası kutlama yapılıyordu. Aralarında hem sağlı sollu hem de karşılıklı fiziksel mesafe tamamen kaybolmuştu. İşte böyle bir kapalı ortamda virüs kendine yayılacak fırsatı buluyor. Bundan dolayı kış aylarında ortamların iyi havalandırılması, mümkün olduğunca kalabalıklardan özellikle de kapalı alanlardan kaçınılması şart."
Abone Ol Google News
Parayla asker topluyorlar

Parayla asker topluyorlar

​Köşeye sıkışan Ermenistan ordusunun son çaresi.
400 milyarmetreküpün üzerinde

400 milyar
metreküpün üzerinde

​Erdoğan müjdeyi verdi ilk iddia ortaya atıldı.
Ermenistana darbe üstüne darbe: Albay Vahagn Asatryanöldürüldü

Ermenistan'ın<br>gözü döndü

Ermenistan'ın
gözü döndü

Misket bombası ve fosfor gazı kullanmaya başladı.
Salda Gölü için önemli gelişme

Salda Gölü için önemli gelişme

Vali duyurdu: 36 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yapılacak.
Bir ay<br>ulaşıma kapandı

Bir ay
ulaşıma kapandı

Dağ yolunda ​kilometrelerce araç trafiği oluştu.
Geri döndük <br>ama kazanamadık

Geri döndük
ama kazanamadık

​A Milli Takımımız geriden geldi ancak galibiyeti elde edemedi.
3 kat daha<br>kötü durumdayız

3 kat daha
kötü durumdayız

​Validen koronavirüsle ilgili korkutan açıklama.
Terör örgütü<br>TTB'ye el koydu

Terör örgütü
TTB'ye el koydu

Türk Tabipleri Birliği'nin imtiyazı elinden alınacak.
Özür yetmez<br>derhal istifa

Özür yetmez
derhal istifa

​Engin Yıldırım kimin adamı ve kimler adına konuşuyor?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.