​Bilim Zeytinburnu eğitime başladı

Zeytinburnu Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) iş birliğiyle hayat bulan Bilim Zeytinburnu’nda eğitim başladı.
Bilim Zeytinburnu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Ömer Arısoy, “Burada 6 atölye var. Birisi, Deneyap Atölyesi. Bu atölyede 36 ay sürecek bir eğitim olacak. Diğer 5 atölye ise sürekli öğrencilerimizin geçeceği bir atölye olacak. Daha sonra buraya gelen öğrencilerden ilgi duyanlar, internet sitemizden müracaat ederek cumartesi günleri için randevu alacaklar. İnşallah Bilim Zeytinburnu tüm çocuklarımızın ilgi ve yeteneğine göre kendini geliştirdiği bir yer olacak” dedi.