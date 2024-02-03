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Bilimin ışığında çalışacağız

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum’un yoğun seçim mesaisi sürüyor.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 3/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:53 - 3/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Murat Kurum.
Murat Kurum.

Murat Kurum, bu kez Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etti. Burada konuşan Kurum, “Çalışmalarımızı bilimin ışığında, bilim insanlarıyla beraber yapacağız” dedi. Acil dönüştürülmesi gereken 650 bin konutun 5 yıl içerisinde bitirileceğini ifade eden Kurum, 1,5 milyon olduğu tespit edilen riskli konutların da önümüzdeki 10 yıl içerisinde tamamen dönüşmesi hedefiyle çalışacaklarını belirtti. Kurum, Rasathane Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’den deprem brifingi de aldı.

PROJELERİNİ ANLATTI

Çekmeköy’de STK temsilcileri, iş adamları, kanaat önderleri ve muhtarlar ile de bir araya gelen Kurum, hayata geçirecekleri projeleri anlattı.



#Yerel Seçim
#Siyaset
#İBB
#Murat Kurum
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