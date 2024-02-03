Bilimin ışığında çalışacağız

Murat Kurum, bu kez Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etti. Burada konuşan Kurum, “Çalışmalarımızı bilimin ışığında, bilim insanlarıyla beraber yapacağız” dedi. Acil dönüştürülmesi gereken 650 bin konutun 5 yıl içerisinde bitirileceğini ifade eden Kurum, 1,5 milyon olduğu tespit edilen riskli konutların da önümüzdeki 10 yıl içerisinde tamamen dönüşmesi hedefiyle çalışacaklarını belirtti. Kurum, Rasathane Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’den deprem brifingi de aldı.