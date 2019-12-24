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DİYARBAKIR

Biliyorum kızımı HDP götürdü

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinde 112’nci gün geride kaldı. 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Mekiye için nöbet tutan anne Hüsniye Kaya, “Kızımı HDP’den istiyorum. Biliyorum HDP kızımı götürmüş” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hüsniye Kaya
Hüsniye Kaya

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 112’nci günde de sürdü. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır anneleri, ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile çocuklarının dönmesini bekliyor.

ÇOCUĞUM NİÇİN ORADA ÖLSÜN?

Annelerden Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan Üçdağ için evlat nöbetini sürdürdüğünü belirterek, mücadelesinin 5 yıldır devam ettiğini söyledi. Oğlunun kokusunu, konuşmasını, “anne” diye seslenmesini özlediğini dile getiren Üçdağ, “Oğlumun orada olmasını istemiyorum. Çocuğum niçin orada ölsün? Neden askere, polisimize silah sıksın? Devletin maaşını alıyorlar ama 12-14 yaşındaki çocukları dağa götürüyorlar. 17 yaşındaki çocuğun iradesi mi olur?” diye konuştu.

BURAYI TERK ETMEYECEĞİM

Annelerden Hüsniye Kaya, 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Mekiye için oturma eylemini sürdürdüğünü belirtti. Kızına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini anlatan Kaya, “Yağmur da olsa kar da olsa gitmeyeceğim. 112 gündür buradayız. Her gün burada olacağız, burayı terk etmeyeceğim. Kızımı HDP’den istiyorum. Biliyorum HDP kızımı götürmüş. Kızım gelirse kızıma sarılacağım, onu öpüp, yanında uyuyacağım. İnşallah kızım gelir.” ifadelerini kullandı.

DEVLETE SIĞIN

  • Kızı Çiğdem için eyleme katılan baba Yasin Kaya, “112 gündür HDP önünde bekliyoruz. Hatice Ceylan’ın oğlu geldi, bu bize umut oldu. İnşallah bizim çocuklarda bir gün gelecekler. Kızıma da sesleniyorum, kızım eğer fırsat bulursan kaç gel. Türkiye Cumhuriyeti devletine sığın. HDP’nin zulmü nereye kadar acaba?” dedi.

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