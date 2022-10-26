Gündem BİM GES yatırımlarına devam ediyor
ERZURUM

BİM GES yatırımlarına devam ediyor

Fosil yakıt kullanımının önüne geçerek sera gazı salımlarını azaltmak amacıyla 2020 yılından beri yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan BİM yedinci Güneş Enerjisi Santrali’nin (GES) kurulumunu Erzurum deposunda tamamladı.

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​BİM GES yatırımlarına devam ediyor
​BİM, GES yatırımlarına devam ediyor.

BİM ilk önce Batman, 2021’de İstanbul Arnavutköy, Iğdır, bu yıl da Denizli, Konya ve yine İstanbul Samandıra’ da bulunan depolarına güneş enerjisi sistemi kurdu. Ayrıca ülke genelinde birçok farklı bölgedeki depo çatılarına GES kurma çalışmaları devam etmektedir.

554 kWp kurulu güce sahip GES ile Erzurum deponun enerji tüketiminin %100’ü güneşten karşılanacak.

295 hanenin yıllık enerji tüketimine denk üretim yapacak Erzurum GES ile karbon salımında 541,87 ton azalma sağlanacak. Bunun 11.460 ağaç kazanımına denk olduğu belirtildi.

İlk aşamada 2026 yılına kadar sera gazı yoğunluğunu 2019 yılına kıyasla %20 azaltmayı hedefleyen BİM’ in 7 GES projesinin toplam gücü 10 MW’ a ulaştı. Beş binden fazla hanenin yıllık enerji tüketimine denk üretim yapan güneş enerji sistemiyle karbon salımında yıllık 8.500 ton azalma olurken, 130 binin üzerinde ağaç kazanımı sağlanmış oluyor.

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