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ANKARA

Bin 291 vatandaşa KİM iş buldu

Kahramankazan Belediyesi tarafından iş arayanlar ile işverenleri aynı platformda buluşturan KİM, kurulduğu Temmuz 2019’dan bu yana bin 291 kişiyi yeni iş sahibi yaptı. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Hedefimiz ilçemizde sıfır işsizlik” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bin 291 vatandaşa KİM iş buldu
KİM’e başvuran 4 bin vatandaş, ilçedeki sanayi kuruluşlarına ve işletmelere yönlendirildi.

İş arayan vatandaşlar ile işverenleri aynı çatı altında buluşturan Kahramankazan Belediyesi İstihdam Merkezi (KİM) kurulduğu günden bu yana, sanayi alanında yoğun bir potansiyeli bünyesinde barındıran ilçede meyvelerini vermeyi sürdürüyor. KİM’e başvuran 4 bin vatandaş, ilçedeki sanayi kuruluşlarına ve işletmelere yönlendirildi. Bu vatandaşlardan bin 291’i yeni iş sahibi oldu. İş sahibi olan vatandaşlar, ilçedeki fabrika, atölye, tesis ve işletmelerde işe başladı.

Hedef sıfır işsizlik

  • Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliği kapsamında geliştirdikleri KİM projesi ile ilçelerinde iş arayanlarla işçi arayanlara buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kahramankazan’daki istihdam pastasından ilçede yaşayan insanların pay alması için çalıştıklarına dikkat çeken Oğuz, “Kahramankazan’da ikamet eden tüm işsiz kardeşlerimize iş bulmak boynumuzun borcu diyoruz. İnşallah bu projeyle kimsenin işsiz kalmamasını sağlayacağız. Hedefimiz ilçemizde sıfır işsizlik. Tek şartımız KİM’e başvuru yapan vatandaşlarımızın Kahramankazan’da ikamet etmesi” dedi.
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