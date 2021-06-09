​Bin 291 vatandaşa KİM iş buldu

İş arayan vatandaşlar ile işverenleri aynı çatı altında buluşturan Kahramankazan Belediyesi İstihdam Merkezi (KİM) kurulduğu günden bu yana, sanayi alanında yoğun bir potansiyeli bünyesinde barındıran ilçede meyvelerini vermeyi sürdürüyor. KİM’e başvuran 4 bin vatandaş, ilçedeki sanayi kuruluşlarına ve işletmelere yönlendirildi. Bu vatandaşlardan bin 291’i yeni iş sahibi oldu. İş sahibi olan vatandaşlar, ilçedeki fabrika, atölye, tesis ve işletmelerde işe başladı.

Hedef sıfır işsizlik