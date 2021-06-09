​Bin 291 vatandaşa KİM iş buldu

İş arayan vatandaşlar ile işverenleri aynı çatı altında buluşturan Kahramankazan Belediyesi İstihdam Merkezi (KİM) kurulduğu günden bu yana, sanayi alanında yoğun bir potansiyeli bünyesinde barındıran ilçede meyvelerini vermeyi sürdürüyor. KİM’e başvuran 4 bin vatandaş, ilçedeki sanayi kuruluşlarına ve işletmelere yönlendirildi. Bu vatandaşlardan bin 291’i yeni iş sahibi oldu. İş sahibi olan vatandaşlar, ilçedeki fabrika, atölye, tesis ve işletmelerde işe başladı.
Hedef sıfır işsizlik
- Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı istihdam seferberliği kapsamında geliştirdikleri KİM projesi ile ilçelerinde iş arayanlarla işçi arayanlara buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kahramankazan’daki istihdam pastasından ilçede yaşayan insanların pay alması için çalıştıklarına dikkat çeken Oğuz, “Kahramankazan’da ikamet eden tüm işsiz kardeşlerimize iş bulmak boynumuzun borcu diyoruz. İnşallah bu projeyle kimsenin işsiz kalmamasını sağlayacağız. Hedefimiz ilçemizde sıfır işsizlik. Tek şartımız KİM’e başvuru yapan vatandaşlarımızın Kahramankazan’da ikamet etmesi” dedi.