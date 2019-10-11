Gündem Bin 500 yıllık mozaik ışığa kavuştu
ÇANAKKALE

Bin 500 yıllık mozaik ışığa kavuştu

Çanakkale’de kaçak kazı sırasında bulunan bin 500 yıllık mozaik, gün ışığına çıkarılıyor. Koruma altına alınan yaklaşık 120 metrekarelik mozaik, geç Roma ve erken Doğu Roma (Bizans) yerleşiminde yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mozaik, özelliklerine bakılarak 5’inci ya da 6’ncı yüzyıl dönemine tarihleniyor.
Mozaik, özelliklerine bakılarak 5’inci ya da 6’ncı yüzyıl dönemine tarihleniyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde mayıs ayında kaçak kazı sırasında bulunan ve bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen devasa mozaiğin gün yüzüne çıkarılması için çalışma yapılıyor. Güreci köyü Üstünlü mevkisinde koruma altına alınan yaklaşık 120 metrekarelik mozaiğin, geç Roma ve erken Doğu Roma (Bizans) yerleşiminde bulunduğu belirlendi. Müze uzmanları denetiminde yaklaşık 20 kişilik ekip, mozaik ile diğer mimari kalıntıların restorasyon ve konservasyonuna devam ediyor.

BÖLGENİN EN BÜYÜĞÜ VE EN SAĞLAMI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Koçyiğit, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: "Troas bölgesinin açığa çıkarılmış en büyük ve en sağlam mozaiği. Üzerinde çeşitli figüratif, dekoratif unsurlar var, yazıtlar mevcut. Bu mozaik gerek bölge tarihi gerekse arkeolojisi için önemli. Bu mozaikle çevresindeki yapılaşma bizim için çok değerli, çünkü bulunduğumuz yer antik Lapseki kentine yaklaşık 15 kilometre mesafede.

Yine Parion Antik Kenti hemen yanı başımızda. İki önemli kentin ortasında önemli bir kırsal yerleşim niteliğinde"

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