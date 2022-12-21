Bin 680 kişi suç duyurusunda bulundu: Hz Muhammed'e hakaret eden Kutay'a tepkiler çığ gibi büyüyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Uğur Kutay'a tepkiler çığ gibi büyüyor.

Derste, müfredat dışına çıkarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle tepkisini toplayan akademisyen Uğur Kutay hakkında suç duyurusu bin 680 suç duyurusunda bulunuldu.

Müdafaa-i İslam Hareketi Derneği, Kutay hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bin 680 imzaya sahip suç duyurusunda Kutay'ın, TCK 125 ve 216'ıncı maddeleri gereği cezalandırılması istendi.

SÖZLERİ İNSANLARI KARŞI KARŞIYA GETİRİYOR

Çığ gibi büyüyen tepkiler sonucunda hazırlanan suç duyurusunda, "Şikayet konusu ifadeler, çirkin ve seviyesiz hakaretler, kullanmış olduğu alaycı üslup toplumumuzda inanç çatışması oluşturacak, farklı görüş ve inançtaki kişilerin birbirlerine karşı hislerinin değişmesine sebep olacak, husumetleri tetikleyecek, dini hoşgörüyü yok edecek, kamplaşma yaratacak, insanları karşı karşıya getirecek, tahrik edip çatışmaya sevk edecek ve kamu barışını tehlikeye sokacak özellikler taşımaktadır." denildi.

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PEYGAMBERİMİZİ KENDİNCE AŞAĞILADI

Dilekçede, "Şüpheli, bu hakaret içeren beyanı ile çoğunluğu Müslüman bir toplumu tahrik etmekte ve aşağılamaktadır. Toplumu ayrıştıran ve bölen bir yaklaşım sergileyen, insanların dini değerlerini, benimsedikleri dini görüşü ve lider olarak bildikleri Peygamber Hz. Muhammed (sav)'i -kendince- aşağılama yolunu seçerek şüphelinin açıkça saldırgan ve aşağılama gayesi ile suç işlediği sabittir." ifadeleri yer aldı.

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