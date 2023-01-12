Gündem Bin bir hafız için icazet merasimi düzenlendi
ERZURUM

Bin bir hafız için icazet merasimi düzenlendi

Erzurum’da bin bir hafız için icazet merasimi düzenlendi. Hafız olan çocuklarının sevincini paylaşan ailelerde tribünlerde yerlerini aldı. Merasim saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra kuran-ı Kerim tilavet edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bin bir hafız için icazet merasimi düzenlendi
Erzurum Kapalı Spor Salonunda düzenlenen merasime hafız olma gururunu yaşayan bin bir öğrenci katıldı.

Erzurum Kapalı Spor Salonunda düzenlenen merasime hafız olma gururunu yaşayan bin bir öğrenci katıldı.

İHA

Hafız olan çocuklarının sevincini paylaşan ailelerde tribünlerde yerlerini aldı. Merasim saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra kuran-ı Kerim tilavet edildi.

İHA

Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Müftüsü Rüstem Can ve binler katılım sağladı. Tören öğrencilere yapılan hediye taktimi sonrası bitti.

İHA

Ünlü sanatçıdan acı haber

Ünlü sanatçıdan acı haber

​Burhan Çaçan 62 yaşında hayatını kaybetti.
Herkes dışındakini merak ediyor

Herkes dışındakini merak ediyor

Kimse ne olduğunu bilmiyor: Hiç düşündüğünüz gibi değil.
İsveçteki provokasyona siyasilerden art arda tepkiler

​Antalyaspor'un Wright için talepleri belli oldu.

​Bakan Çavuşoğlu: Şubat başında olabilir henüz netleşen tarih yok.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki toplantıda konuştu.

​Satış şartları ve tarihi belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.