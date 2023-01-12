Bin bir hafız için icazet merasimi düzenlendi Erzurum’da bin bir hafız için icazet merasimi düzenlendi. Hafız olan çocuklarının sevincini paylaşan ailelerde tribünlerde yerlerini aldı. Merasim saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra kuran-ı Kerim tilavet edildi.

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