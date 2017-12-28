Bin kişi tahliye ediliyor

Yeni Şafak’ın dün gündeme getirdiği “FETÖ’nün ByLock tuzağının izleri siliniyor” haberi sonrası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan çok kritik bir açıklama geldi. Savcılık, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından yapılan incelemelerde, binlerce kişinin iradesi dışında FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock’un serverlarına yönlendirildiğinin tespit edildiğini açıkladı. Bu tespitlerin ardından bu kişilerin dosyalarının yeniden değerlendirileceğini belirten savcılık, tutuklu bulunan bin kişi tahliye için tahliye başvurusu yapılacağını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ soruşturmaları kapsamındaki detaylı inceleme sonucunda, bağlantı veri parametreleri bakımından benzer özellik taşıyan 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının FETÖ tarafından geliştirilen Mor Beyin uygulamasıyla ByLock IP’lerine yönlendirildiklerinin tespit edildiği, bu kişilerin hukuki durumlarının soruşturma makamlarınca yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

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‘BYLOCK SERVER’INA YÖNLENDİRME

FETÖ’cülerin yürütülen operasyonu sulandırmaya çalıştığına dikkat çeken Başsavcılık, “Bu kullanıcıların, gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini güçleştirmek ve FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla, örgüt mensubu yazılımcılar tarafından geliştirilen uygulamalarla bilinçli olarak bylock.net alan adına yönlendirilmiş oldukları yönünde bulgular elde edilmiştir. Bu gelişmeler ışığında ByLock sunucularına, bilgi ve iradeleri dışında yönlendirildiğim tespit edilen GSM numarası kullanıcılarının hukuki durumlarının, soruşturma dosyalarında yer alan diğer delillere göre soruşturma makamlarınca değerlendirilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

Başsavcı Yüksel Kocaman

TUZAĞI FİRARİ TÜBİTAK ÇALIŞANI KURDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, “mor beyin” tuzağının eski TÜBİTAK çalışanı Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından yapıldığını söyledi. Erbakırcı ile ilgili soruşturma açtıklarını aktaran Kocaman, “Mor Beyin yazılımını yapan Kemalettin Cengiz Erbakırcı, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün sonra yurt dışına kaçmış. Eski TÜBİTAK çalışanı Erbakırcı’nın bu işin en büyük sorumlularından olduğunu düşünüyoruz. Bu kişi hakkında soruşturma başlattık, hakkında yakalama kararı çıkarttık” diye konuştu.

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BİN KİŞİ TAHLİYE OLACAK

Kocaman, iradesi dışında telefonuna ByLock yüklenen kişiler için tahliye müjdesi verdi. Bin kişinin bu durumdan dolayı tutuklu olduğunu belirten Kocaman, “ByLock bizim için en büyük delillerden biri. Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Mor Beyin yazılımıyla ByLock’a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz. Diğer illerdeki savcılıkların da takdirine sunmak üzere yazıyı gönderiyoruz. Eğer sadece ByLock varsa, bugüne kadar şüpheliyle ilgili sadece ByLock delili var, o da bu listeden çıkmışsa, başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz” dedi.

En fazla sayı İstanbul’da

Ankara Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma kapsamında, FETÖ’nün tuzağına düşen kişilerin listesi il il ayrılarak hazırlandı. Buna göre, en fazla sayısının olduğu ilin 4 bin 164 ile İstanbul olduğu öğrenildi. İstanbul’u bin 327 ile Ankara takip etti. 81 il başsavcılığı ile ilgili mahkemeler listede yer alan kişilerle ilgili inceleme yapacak. 11 bin 480 kişinin arasında yer almasına rağmen FETÖ’cü olduğuna dair hakkında başka delil tespit edilemeyenler tahliye edilecek. İhraç edilenler ya da kamudan uzaklaştırılanlar, yapılacak işlemlerin ardından görevlerine iade edilecek.

Yazışması olan kesin FETÖ’cü

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15 Temmuz darbe girişiminin ardından deşifre edilen şifreli mesajlaşma programı ByLock, FETÖ üyelerinin ortaya çıkarılmasında en önemli delil olmuştu. Söz konusu FETÖ üyelerinin ByLock’tan yaptığı örgütsel mesajlaşmalar da soruşturma dosyalarına girdi. Yapılan incelemede ByLock içeriği olanların MİT ve BTK’nın yaptığı çalışma kapsamında olmadığı ve ByLock’u kullandıklarına dair şüphe bulunmadığı belirtildi.

İkiz telefonda ByLock'u olan var

Başsavcılığın listesinde önemli bir ayrıntı daha yer aldı. Yapılan incelemede, bazı kişilerin iki telefon numarasının olduğu ve numaranın birisinin FETÖ’nün kurduğu kumpasla ByLock’a yönlendirildiği anlaşıldı. Ancak aynı kişiye ait diğer numaradan da ByLock’un kullandığı belirlendi. Bu durumda olup tutuklu bulunanlar hakkında ise tahliye işlemi uygulanmayacak. Ayrıca yine 11 bin 480 kişilik listede yer almasına rağmen hakkında başkaca FETÖ delili bulunanları da söz konusu durum etkilemeyecek.

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GÜNDEM Tuzağın izleri siliniyor

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