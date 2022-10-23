Bina tahliye edildi: Küçükçekmece'deki üniversite binasının duvarında çatlaklar oluştu

Küçükçekmece'de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarında meydana gelen çökme nedeniyle Arel Üniversitesi binasında çatlaklar oluştu.
Olay yerine ekipler sevk edilirken, bina tahliye edildi. İncelemeler sürüyor.
Küçükçekmece'de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarında meydana gelen çökme nedeniyle Arel Üniversitesi binasında çatlaklar oluştu.
Olay yerine ekipler sevk edilirken, bina tahliye edildi. İncelemeler sürüyor.
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