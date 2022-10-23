Gündem Bina tahliye edildi Küçükçekmecedeki üniversite binasının duvarında çatlaklar oluştu
İSTANBUL

Bina tahliye edildi: Küçükçekmece'deki üniversite binasının duvarında çatlaklar oluştu

Küçükçekmece'de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarında meydana gelen çökme nedeniyle Arel Üniversitesi binasında çatlaklar oluştu. Olay yerine ekipler sevk edilirken, bina tahliye edildi. İncelemeler sürüyor.

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Haber Merkezi DHA
Bina tahliye edildi: Küçükçekmecedeki üniversite binasının duvarında çatlaklar oluştu
Küçükçekmece'de duvarında çatlaklar oluşan üniversite binası boşaltıldı.

Küçükçekmece'de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarında meydana gelen çökme nedeniyle Arel Üniversitesi binasında çatlaklar oluştu.

DHA

Olay yerine ekipler sevk edilirken, bina tahliye edildi. İncelemeler sürüyor.

DHA

Üniversite tahliye edildi

Üniversite tahliye edildi

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