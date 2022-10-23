Bina tahliye edildi: Küçükçekmece'deki üniversite binasının duvarında çatlaklar oluştu

"Bu bir FETÖ taktiğidir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'da 'Aday Belli Karar Net' mitinginde konuştu. Bahçeli, konuşmasında 'Kılıçdaroğlu meydan okuyor ancak hala adayım diyemiyor. Malum belediye başkanlarını Sayın Erdoğan ile eş tutup rakip gösteriyorlar. Bu bir FETÖ yönetimidir. Yenemiyorsan yıprat taktiğidir' ifadelerini kullandı.