Binali Yıldırım: 15 Temmuz ikinci Çanakkale destanıdır

Darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini hatırlatan Yıldırım, "8 yıl az bir süre değil ama o gece bugünkü gibi aklımızda. O gece ne yazık ki asker kılığına girmiş teröristler, milletin kendilerine emanet ettiği silahları, tankları, tüfekleri, uçakları gasp ederek, yine millete doğrultmaktan çekinmediler. 2016 yılının 24 Mayıs’ında 65’inci hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanımız bize verdi ve hükümeti kurduk. 52'nci gün 15 Temmuz ile karşı karşıya kaldık ve gördük ki FETÖ mensupları bu işe girişmişler. Adını koyduk ve saat 23.00’da ilk açıklamayı yaptık. Cumhurbaşkanımız da Marmaris’ten dönünce havaalanında milleti meydanlara davet etti. O gece, halkın ve Hakk'ın gücü tankın gücünü yenmiştir" dedi.