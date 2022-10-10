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Binali Yıldırım: Adı konmayan bir savaş var

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılışı ve Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumunda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Bugün ne yazık ki adil olmayan, adı konmayan bir savaş var” dedi.

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Binali Yıldırım: Adı konmayan bir savaş var
Binali Yıldırım

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonunda gerçekleşen programda konuşan

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Dünyanın en büyük çatı örgütü Birleşmiş Milletlerin yeniden yapılanması için kolları sıvamak gerekiyor. Ne kadar geç kalırsak o kadar insanlık daha fazla bedel ödeyecek. Bugün ne yazık ki adil olmayan, adı konmayan bir savaş var. Rezerv paraların silah olarak kullanıldığı ve keyfi doğrudan savaşların değil metanet savaşlarının yürüdüğü, uluslararası sularda mümasil ekonomi bölgelerde ülkelerin hak ve menfaatlerine göz dikildiği bir dünyadan bahsediyoruz. İşte bu şartlar altında Türkiye gerek 780 bin kilometre kare vatan toprağında gerekse 462 bin kilometre kare mavi vatanda hak ve menfaatlerini asla ve asla vazgeçmeden kararlılıkla sürdürecektir” diye konuştu.

"21. yüzyıl Türkiye’nin yılı olacak"

Binali Yıldırım, 21. yüzyılın Türkiye’nin yılı olacağını kaydederek, “21. yüzyıl Türkiye’nin yılı olacaktır. Türklüğün yüzyılı olacaktır. Bugün Erzincan’da gerçekleştirdiğimiz bu uluslararası sempozyum yeni yüzyılın habercisidir. Dilini koruyamayan egemenliğini koruyamaz. Hepimiz Türk’üz. Ama birbirimizle ne yazık ki başka bir lisanla iletişim kuruyoruz. O halde yapmamız gereken ilk iş dil birliğini sağlamak olmalıdır. Alfabe birliğini sağlamak olmalıdır. Tarih birliğini sağlamak olmalıdır. Türk ortak paydasında tarihimizi gözden geçirmek mecburiyetindeyiz.” dedi.

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