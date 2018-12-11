Gündem Binali Yıldırım Benim yakın korumalığımı yapmıştı
POLİTİKA

Binali Yıldırım: Benim yakın korumalığımı yapmıştı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin, "Benim de yakın korumalığımı yapmış olan bir kardeşimizdi, Allah rahmet eylesin" dedi.

AA
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
TBMM Başkanı Binali Yıldırım

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Yıldırım, "Benim de yakın korumalığımı yapan emniyet müdürümüze Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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