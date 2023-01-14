Gündem Binali Yıldırım eniştesinin cenazesine katıldı
ERZİNCAN

Binali Yıldırım eniştesinin cenazesine katıldı

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden eniştesi Mustafa Vural’ın Ümraniye’de Hz. Ali Camii’nde düzenlenen cenaze namazına katıldı. Yıldırım, eniştesi Vural’ın tabutuna omuz verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Binali Yıldırım eniştesinin cenazesine katıldı
Binali Yıldırım

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden eniştesi Mustafa Vural’ın Ümraniye’de Hz. Ali Camii’nde düzenlenen cenaze namazına katıldı. Yıldırım, eniştesi Vural’ın tabutuna omuz verdi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın eniştesi Mustafa Vural, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 63 yaşında hayatını kaybetti. Vural için Ümraniye’de Hz. Ali Camii’nde düzenlenen cenazeye; Binali Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Vural’ın oğulları Süleyman Vural, İsmail Mehmet Vural ile ailesi ve sevenleri katıldı. Vural’ın oğulları Süleyman Vural ile İsmail Mehmet Vural, cenazede taziyeleri kabul etti.

Cenazede kısa bir konuşma yapan Yıldırım, "Eniştemiz Mustafa Vural’ın ahirete irtihali dolayısıyla teşrif eden bütün cemaate dostlara kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bize düşen Cenab-ı Hakk’ın rızasına muvafık olarak ömrümüzü sürdürmek, iman ile bu dünyadan edebi ahiret hayatına göç etmektir. Aslında dünya hayatı bizim önümüzde geçici bir süredir, ahiret hayatı bakidir. Rabb’im Mustafa’nın seyahatini hasenatına tebdil eylesin. Memleketimiz, milletimiz için, istiklalimiz için gece gündüz demeden çalışan kahraman polislerimize, askerlerimize güç versin. Şehitlerimize rahmet eylesin. Geçirdiğimiz kaza vesilesiyle uzaktan yakından bildiğimiz bilmediğimiz birçok kardeşimiz duasıyla bizlere destek oldu. Bugün o günlere göre çok daha iyiyiz" dedi.

Cenazeye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da çelenk gönderdiği görüldü. Vural’ın naaşı, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Kocatepe Mezarlığı’na defnedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Binali Yıldırım'a ziyaret
FOTOĞRAF 4
Title
Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sırasında kaza geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrımı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde ziyaret etti. ifadesine yer verildi.
Title
Paylaşımda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğanın, beraberinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile milletvekili Ayrıma yaptığı ziyaretten fotoğraf yer aldı.
Title
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Binali Yıldırım'a ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile kaza yapan araçta bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'yi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde ziyaret etti.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.
Beşiktaş son dakikada güldü

Beşiktaş son dakikada güldü

​Siyah-beyazlı ekip Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Atina yönetimine tepki

Atina yönetimine tepki

'Uslu durduğunuz sürece sizinle işimiz olmaz.'

Erdoğan'dan 'altılı masa'ya aday eleştirisi.

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'başörtüsü' mesajı.

İnanılmaz hata

İnanılmaz hata

​Mert Günok, kendi kalesine gol attı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.