Binali Yıldırım geçirdiği kazadan sonra ilk kez Meclis'e geldi

Azerbaycan ziyareti geçirdiği trafik kazasıyla ölümden dönen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım taburcu oldu. Çam ve Sakura Hastanesi çıkışında basın mensuplarının karşısına geçen Yıldırım, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Köprücük kemiği iman tahtasından ayrıldığını ve operasyonla düzeltildiğini belirten Yıldırım, " İki kaburga kırığım var o da zamanla iyileşecek. Hamd olsun bu kazayı yaralarla atlattık. Başta cumhurbaşkanımız ve sağlık bakanımız olmak üzere, kafamdaki cerrahi müdahalenin düzeltilmesi için alanında oldukça uzman olan Akdeniz Üniversitesi'nden Ömer Özkan hocamıza ve ortopedist uzman perçin hanıma yaptıkları tedavileri için şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.