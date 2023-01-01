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Binali Yıldırım geçirdiği kazadan sonra ilk kez Meclis'e geldi
AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 20 Ekim'de Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasının ardından ilk kez TBMM'ye gelerek grup toplantısına katıldı.
15:08 . 18/01/2023 Çarşamba
DHA
Binali Yıldırım Meclis'te.

Binali Yıldırım Meclis'te.

AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım, 20 Ekim 2022’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret programı kapsamında bulunduğu Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Türkiye'ye getirilen Yıldırım, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Binali Yıldırım, kazanın ardından ilk kez TBMM'ye gelerek, partisinin grup toplantısına katıldı. Yıldırım, Meclis'te AK Parti'li milletvekilleri ve partililer tarafından karşılandı. Vekillerin çiçek verip, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunduğu Yıldırım, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya gelerek, toplantı salonuna yürüdü.


Binali Yıldırım taburcu oldu: İki kaburga kırığım var zamanla düzelecek
Binali Yıldırım taburcu oldu: İki kaburga kırığım var zamanla düzelecek

Azerbaycan ziyareti geçirdiği trafik kazasıyla ölümden dönen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım taburcu oldu. Çam ve Sakura Hastanesi çıkışında basın mensuplarının karşısına geçen Yıldırım, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Köprücük kemiği iman tahtasından ayrıldığını ve operasyonla düzeltildiğini belirten Yıldırım, " İki kaburga kırığım var o da zamanla iyileşecek. Hamd olsun bu kazayı yaralarla atlattık. Başta cumhurbaşkanımız ve sağlık bakanımız olmak üzere, kafamdaki cerrahi müdahalenin düzeltilmesi için alanında oldukça uzman olan Akdeniz Üniversitesi'nden Ömer Özkan hocamıza ve ortopedist uzman perçin hanıma yaptıkları tedavileri için şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.


#ak parti
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#TBMM
1 saat önce
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Binali Yıldırım geçirdiği kazadan sonra ilk kez Meclis'e geldi
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