Binali Yıldırım taburcu oldu: İki kaburga kırığım var zamanla düzelecek

Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrası tedavisi tamamlanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, taburcu oldu. Hastane ayrılışında ağır bir kaza geçirdiklerini ifade eden Yıldırım, ''Kaza sonucu başımda cerrahı müdahaleyi gerektiren bir kesik vardı. 2 defa ameliyat gerektirdi'' dedi ve bundan sonraki sürecin evde devam edeceğini açıkladı.
#CANLI: Trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, hastaneden taburcu oldu. Basın açıklaması yapıyor. https://t.co/Q9LamfUnjI
#CANLI: Trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, hastaneden taburcu oldu. Basın açıklaması yapıyor. https://t.co/Q9LamfUnjI— Yeni Şafak (@yenisafak) October 27, 2022
Köprücük kemiği iman tahtasından ayrıldığını ve operasyonla düzeltildiğini belirten Yıldırım sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: "İki kaburga kırığım var. Kaburga kırıklarına yönelik işlem yapılamıyor. Bu da zaman içinde iyileşecek. Vücudun çeşitli yerine ezikler var, bunlar da toparlanacak. Bir hafta içinde ilk müdahale Azerbaycan'da yapıldı, süratle helikopterle hastaneye getirildik. O sürede Cumhurbaşkanımızın doktorları refakat etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ALİYEV'E TEŞEKKÜR
Azerbaycan'da ilk müdahaleler yapıldıktan sonra, ambulans uçakla memleketimize geldik. Burada Çam Sakura'da tedavilere devam ettik. Özellikle kazanın ilk olduğu andan itibaren yakın ilgi ve desteğini gördüğüm dost Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür ediyorum. Üç kişinin isminden bahsetmem gerekiyor. Kafamdaki yırtığın düzeltilmesi için alanında oldukça uzman Ömer Özkan hocamıza, yine uzman Perçin hanıma şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Mehmet Demirhan hocamıza ve ekibine de teşekkür etmek isterim.