Binali Yıldırım taburcu oldu: İki kaburga kırığım var zamanla düzelecek

Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrası tedavisi tamamlanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, taburcu oldu. Hastane ayrılışında ağır bir kaza geçirdiklerini ifade eden Yıldırım, ''Kaza sonucu başımda cerrahı müdahaleyi gerektiren bir kesik vardı. 2 defa ameliyat gerektirdi'' dedi ve bundan sonraki sürecin evde devam edeceğini açıkladı.

#CANLI: Trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, hastaneden taburcu oldu. Basın açıklaması yapıyor. https://t.co/Q9LamfUnjI — Yeni Şafak (@yenisafak) October 27, 2022

Köprücük kemiği iman tahtasından ayrıldığını ve operasyonla düzeltildiğini belirten Yıldırım sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: "İki kaburga kırığım var. Kaburga kırıklarına yönelik işlem yapılamıyor. Bu da zaman içinde iyileşecek. Vücudun çeşitli yerine ezikler var, bunlar da toparlanacak. Bir hafta içinde ilk müdahale Azerbaycan'da yapıldı, süratle helikopterle hastaneye getirildik. O sürede Cumhurbaşkanımızın doktorları refakat etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ALİYEV'E TEŞEKKÜR

Azerbaycan'da ilk müdahaleler yapıldıktan sonra, ambulans uçakla memleketimize geldik. Burada Çam Sakura'da tedavilere devam ettik. Özellikle kazanın ilk olduğu andan itibaren yakın ilgi ve desteğini gördüğüm dost Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür ediyorum. Üç kişinin isminden bahsetmem gerekiyor. Kafamdaki yırtığın düzeltilmesi için alanında oldukça uzman Ömer Özkan hocamıza, yine uzman Perçin hanıma şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Mehmet Demirhan hocamıza ve ekibine de teşekkür etmek isterim.

FOTOĞRAF 4 Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda, \"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sırasında kaza geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.\" ifadesine yer verildi. Paylaşımda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, beraberinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile milletvekili Ayrım'a yaptığı ziyaretten fotoğraf yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Binali Yıldırım'a ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile kaza yapan araçta bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'yi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

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