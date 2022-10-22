TBMM Başkanı Şentop kaza geçiren Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti: İyileşme yolunda hızla ilerliyor

Gazeteci İsmail Saymaz: ''Ahmet Türk bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu dedi''

Gazeteci İsmail Saymaz, ABD yolunda karşılaştığı HDP'li Ahmet Türk'ün kendisine Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak baktıklarını söylediğini açıkladı. Saymaz, ''ABD'ye gittiğimiz gün havalimanında Ahmet Türk ile karşılaştık. Bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu'ndan yana dedi. Tereddütsüz dedi bunu. O olursa ona oy vermeyi düşünüyoruz dedi' ifadelerini kullandı.