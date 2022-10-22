Gündem TBMM Başkanı Şentop kaza geçiren Binali Yıldırımı hastanede ziyaret etti İyileşme yolunda hızla ilerliyor
İSTANBUL

TBMM Başkanı Şentop kaza geçiren Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti: İyileşme yolunda hızla ilerliyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Amasra'daki maden patlamasında yaralanan işçilerin ailelerini hastanede ziyaret etti.

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Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Şentop kaza geçiren Binali Yıldırımı hastanede ziyaret etti: İyileşme yolunda hızla ilerliyor
​TBMM Başkanı Şentop kaza geçiren Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti.

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Şentop, Yıldırım, Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'nin sağlık durumları hakkında kaza sonrası bilgiler aldığını, bugün de Tekirdağ programları sonrası bizzat görmek istediğini söyledi.

Başhekim Nurettin Yiyit'in kendisine bilgi verdiğini belirten Şentop, şöyle konuştu:

  • "Benim gördüğüm tablo başlangıca göre çok daha iyi bir noktada, iyileşme yolunda hızla ilerliyor. 'Geçmiş olsun' dileklerimi kendilerine bir kez daha ilettim. Allah tez zamanda şifa versin. Ayrıca burada Amasra'daki maden kazasında yaralanan kardeşlerimizin yakınlarıyla da görüştüm. Bir tanesini de odada ziyaret ettim. Onlarla ilgili de aldığım bilgiler olumlu, sevindirici gelişmeler var. Allah onlara da tez zamanda şifa versin diye dua ediyoruz. Gereken her şey burada, dünyadaki en ileri imkanlar neyse aynısı uygulanıyor. İnşallah olumlu netice alacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Binali Yıldırım'a ziyaret
FOTOĞRAF 4
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Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda, \"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sırasında kaza geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.\" ifadesine yer verildi.
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Paylaşımda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, beraberinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile milletvekili Ayrım'a yaptığı ziyaretten fotoğraf yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaza geçiren Binali Yıldırım'a ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile kaza yapan araçta bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'yi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

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