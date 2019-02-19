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POLİTİKA

Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı görevini Celal Adan'a devretti

Binali Yıldırım görevini Celal Adan'a devir etti

TBMM Başkanlığı'ndan istifa eden Binali Yıldırım, görevini en yaşlı üye olan MHP'li Celal Adan'a teslim etti. Binali Yıldırım, "TBMM Başkanlığından dün itibari ile çekildim. Görevi bugün Celal Adan'a devrediyorum. Gönlüm rahat" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım - Celal Adan
Binali Yıldırım - Celal Adan

TBMM Başkanlığı görevinden ayrılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım görevi en yaşlı TBMM Başkan vekili sıfatıyla Celal Adan'a devretti.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

Bütün gruplarla uyum içinde çalışmaya gayret ettim.

Bugün görevimi yaparken gönlüm rahat. yapılan anayasa değişikliğinden sonra yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı sistemi milli iradenin tecelli ettiği meclisimiz bundan soran yürütme ve yasama arasındaki ilişkilerin daha da net olarak belirlendiği ve daha çok milletimizin ihtiyacı olan yasaların yapılması millet asına denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi görevini ifa edecektir. Meclis'in bu anlamdaki gücü daha da artmış olacaktır.

Görevi değerli başkan vekili İstanbul milletvekili siyasette uzun süre tecrübesi olan değerli kardeşim Celal Adan Bey'e teslim ediyorum.

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Meclis'te devir teslim

Meclis'te devir teslim

​Binali Yıldırım, görevini Celal Adan'a devretti.
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