Gündem Binali Yıldırım hem gençlerle hem de Soner Sarıkabadayı ile türkü söyledi
ERZİNCAN

Binali Yıldırım hem gençlerle hem de Soner Sarıkabadayı ile türkü söyledi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da düzenlenen 5. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'nekatıldı. Yıldırım, burada hem şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı hem de konsere gelen öğrencilerle türkü söyledi.

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Haber Merkezi AA
Binali Yıldırım hem gençlerle hem de Soner Sarıkabadayı ile türkü söyledi
​AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım

Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı'nda düzenlenen festivale katılan Binali Yıldırım, programın ardından yayla bölgesinde düzenlenen Soner Sarıkabadayı konserine katıldı.

Burada bir süre seyircilerin arasından programı takip eden Yıldırım, sanatçı Sarıkabadayı'nın gönderdiği mikrofonla "Uzun ince bir yoldayım" isimli türküyü söyledi. Yıldırım'ın seslendirdiği parçaya öğrenciler de eşlik etti.

Binali Yıldırım öğrencilerle türkü söyleyip şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı
OYNAT 00:59
Binali Yıldırım öğrencilerle türkü söyleyip şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 5. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'nde hem şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı hem de konsere gelen öğrencilerle türkü söyledi.

Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı'nda düzenlenen festivale katılan Yıldırım, programın ardından yayla bölgesinde düzenlenen Soner Sarıkabadayı konserine katıldı.

Burada bir süre seyircilerin arasından programı takip eden Yıldırım, sanatçı Sarıkabadayı'nın gönderdiği mikrofonla 'Uzun ince bir yoldayım' isimli türküyü söyledi. Yıldırım'ın seslendirdiği parçaya öğrenciler de eşlik etti.

Bir süre sonra Sarıkabadayı, Yıldırım'ı sahneye davet ederek 'Çarşambayı sel aldı bir yar sevdim el aldı' türküsünü birlikte seslendirdi.

Konsere katılanlara hitap eden Yıldırım, 'Ben x kuşağıyım siz internet kuşağısınız. Siz bu yüzyılın gençlerisiniz. Siz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 2023'e giden hedeflerinin takipçilerisiniz. Sizlerle gurur duyuyorum.' dedi.

Bir süre sonra Sarıkabadayı, Yıldırım'ı sahneye davet ederek "Çarşambayı sel aldı bir yar sevdim el aldı" türküsünü birlikte seslendirdi.

"SİZLERLE GURUR DUYUYORUM"

Konsere katılanlara hitap eden Yıldırım, "Ben x kuşağıyım siz internet kuşağısınız. Siz bu yüzyılın gençlerisiniz. Siz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 2023'e giden hedeflerinin takipçilerisiniz. Sizlerle gurur duyuyorum." dedi.

Binali Yıldırım ve sevimli minikler arasında arasında güldüren diyalog: 'İş arıyorum' dedi
FOTOĞRAF 6
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AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bahçelievler’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ile birlikte ilk olarak down sendromlu bireylerin görev aldığı Sempati Sosyal Tesisi’ni ziyaret eden Yıldırım, burada çalışanlarla sohbet etti.
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Sempati Sosyal Tesisi’nin oldukça sempatik olduğunu belirten Binali Yıldırım, “Çalışanlarından müşterilerine kadar herkes sempatik. Güler yüzlüler ve çok keyifli zaman geçiriyorlar. Bahçelievler Belediye Başkanımız Hakan Bahadır’a böyle bir yeri vatandaşlarımıza kazandırdığı için teşekkür ediyoruz” dedi.
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Sempati Sosyal Tesislerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ruhsat verilen ilk anaokulu özelliğini taşıyan Bahçelievler Belediyesi Anaokulu’nu da gezen Binali Yıldırım, burada çocuklara hediyeler verdi.
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Bir süre anaokulu minikleriyle sohbet eden Yıldırım, bir öğrencinin “ne iş yapıyorsun” sorusu üzerine, “iş arıyorum” cevabı vermesi ziyarete gelen heyetin gülüşmelerine neden oldu.<br>Binali Yıldırım daha sonra ise Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ı makamında ziyaret ederek Başkan Bahadır’dan belediyenin faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.
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Binali Yıldırım ve sevimli minikler arasında arasında güldüren diyalog: 'İş arıyorum' dedi
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bahçelievler'de faaliyet gösteren ve down sendromlu bireylerin görev aldığı Sempati Sosyal Tesisi'ni ziyaret etti. Bahçelievler Belediyesi Anaokulu'nu da gezen Yıldırım, öğrencilerin “ne iş yapıyorsunuz?” sorusuna “iş arıyorum” cevabını verdi.

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