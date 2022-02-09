Binali Yıldırım: KKTC'nin meşru hakları maalesef tanınmamak suretiyle gasp edilmektedir

İstanbul'da düzenlenen 12. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalları, Beşiktaş'taki bir otelde toplandı. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'den katılım sağlandı. Toplantıya Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan'dan Hasan Hasanov, Kazakistan'dan İkram Adyrbe, Kırgızistan'dan Medetkhan Sehrimkulov, Özbekistan'dan Bakhtiyor Sayfullayev katıldı. Binali Yıldırım ilk kez Aksakallar Konseyi'ne başkanlık etti. Basına kapalı olarak gerçekleşecek toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

#CANLI Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul’da, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalları 12. Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/GAWxgpwyYo — Yeni Şafak (@yenisafak) February 9, 2022

"BÖLGEDE ÇEŞİTLİ SİNEMALARIN GEÇMİŞTEKİ GİBİ BUNDAN SONRA DA DEVAM EDECEĞİNİN GÖSTERGESİ"

Binali Yıldırım “Bugünkü toplantımıza 5 ülkenin Aksakalı iştirak etti. Aksakal geleneği Türk Devletleri'nde özel bir yere sahiptir. Karabağ Zaferi'nden sonra Kırgızistan, Tacikistan sınırında yaşanan çatışmalar, Kazakistan'da bu yılın başında meydana gelen olaylar, yine bölgede Afganistan'ın içinde bulunduğu durum ülkemizin güvenlik hassasiyetleri ve Türkiye'nin hem 15 Temmuz hem de 40 yıl boyunca devam eden bölücü teröre karşı verdiği mücadele bölgede çeşitli sinemaların geçmişte olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini göstermektedir. Bunları aşmanın tek yolu Türk dünyasının birlikte hareket etmesi ve birlikte güçlü bir duruş sergilemesinden geçiyor" dedi.

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“ARTIK TERÖR ÜLKENİN GÜNDEMİNDE İLK SIRADA DEĞİL"

Toplantıda siyasi konulardan, ekonomiye, kültür, eğitim konularında turizme kadar birçok konuyu ele aldıklarını belirten Yıldırım, "Bildiğiniz gibi Ocak ayı başında Kazakistan'da bir istenmeyen olaylar yaşandı. Olayların kontrol altına alınmış olmasından ve yeni hükümetin göreve başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İstikrar bir ülke için çok önemli. İstikrarın ne anlama geldiğini huzurun ne anlama geldiğini en iyi bilen ülke biziz. Teröre karşı büyük başarı sağladık, artık ülkemizin gündeminde terör hemen hemen ilk sıralardaki yerini kaybetti. 15 Temmuz'da da FETÖ'ya da geçit vermedik. Hamdolsun bayrağımız inmedi, ezanımız dinmedi" ifadelerini kullandı.

“KAZAKİSTAN'DA YAŞANAN OLAYLARDAN ELBETTE ÇIKARACAĞIMIZ DERSLER VAR"

Yıldırım açıklamasından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisine “Kazakistan'daki olaylar ve KKTC'nin Türk Devlet Teşkilatı'nda yer alacak mı?" soruları yöneltildi. Binali Yıldırım “Kazakistan'daki olaylar başlar başlamaz derhal gelişmeleri yakın takibe aldık. Kazakistan'da yaşanan olaylardan çıkaracağımız elbette dersler var. Kıbrıs Türkleri Türk Dünyası'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Kıbrıs'ta yıllardan beri yaşanan bir izolasyon söz konusudur. KKTC'nin meşru hakları maalesef tanınmamak suretiyle gasp edilmektedir. Yıllardan beri KKTC bu haksızlığı ortadan kaldırmak için Türkiye ile omuz omuza bir mücadele içerisindedir. Türk Devletleri Teşkilatı'nın faaliyetlerinde Kuzey Kıbrıs'ın yer alması için gayret gösteriyoruz" dedi.

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