Binali Yıldırım: Oyun çok açık bölücü terör örgütünü meşrulaştırmak

Binali Yıldırım
“Önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak”
AK Parti döneminde Gümüşhane’ye yapılan yatırımları hatırlatan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Vekil adaylarımızın çiçeği burnunda. Bu şehrin evladı Celalettin bey ve Kelkit’in evladı Ünal bey. Onlara sahip çıkacak ve 14 Mayıs’ta destan yazacak mıyız? Durmak yok yola devam. Coğrafya kader diye boynumuzu büküp bekleyecek halimiz mi var? O dağları dize getirir tünellerle deler geçeriz dedik ve yaptık. Zigana dağını görüyorsunuz değil mi içinde bir de yol var. Söz verdik ve yaptık hayırlı olsun. 3 Mayıs’ta Trabzon’u Gümüşhane’ye komşu kapısı yapacak büyük Zigana Tüneli açılıyor. 2017’de bir kış günü yağmurlu bir havada temelini atmıştık. Avrupa’nın en uzun tüneli daha uzunu yok. AK Parti yaparsa böylesini yapar. Biraz gecikmeli Gümüşhane- Bayburt Havalimanımız da eli kulağında bitti bitiyor hayırlı uğurlu olsun. Bir yandan Pekün Tüneliyle Kelkit, bir yandan Kop Tüneli ile Erzurum, Kemankeş tüneliyle Araklı- Trabzon, Tersun Tüneli o da Şiran ve Suşehri istikametinde Amasya ve İstanbul’a kadar gidecek. Bunları kim yaptı AK Parti yaptı ve bu kardeşinizin de imzası var. Hizmetlerin hepsi olur dert etmeyin. 20 yıl önce buralarda bu tünellerin hiçbiri yoktu. 20 yıl önce şu yukarıdaki hastane yoktu, Üniversite yoktu ve 20 yıl sonra Türkiye 100 yıllık kalkınmasını sizlerin sayesinde gerçekleştirdi. Bize Atatürk ve arkadaşları tarafından emanet edilen Cumhuriyetin 100. yılındayız ve bir 100 yıl geride kaldı. İkinci bir 100 yıl Türkiye 100 yılı olacak” diye konuştu.
Yıldırım daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında bir vatandaş Binali Yıldırım’a türkü söyledi, vatandaşı dinleyen Yıldırım türküye eşlik etti. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım daha sonra Gümüşhane Belediyesi’ne ziyarette bulundu ve ziyaretin ardından Kelkit ilçesine hareket etti.