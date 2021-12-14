​Binali Yıldırım: Sanal âlem yalan âlem değildir

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, parti genel merkezinde, 81 ilin katılımıyla düzenlenen AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanları Eğitim Toplantısı’nda konuştu.

Siyasette iletişim yollarının değiştiğini vurgulayan Yıldırım, “Bugün artık iletişimde anlık etkileşim var, siz bir şey söylüyorsunuz anında sizin o söylediğinizin karşısında binlerce insan konumlanıyor, size cevap veriyor veya sizin sözünüzü destekleyen on binlerce ve yüz binlerce cevap oluşuyor.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın sorumsuz medya olmadığını kaydeden Yıldırım,” Sanal alem yalan alem değildir. Gerçek hayatta herhangi bir eylem suç teşkil ediyorsa, hukuksuzsa sanal alemde de sosyal medyada da suçtur.

REKLAM