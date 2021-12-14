Gündem Binali Yıldırım Sanal alem yalan alem değildir
ANKARA

Binali Yıldırım: Sanal âlem yalan âlem değildir

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım sosyal medyanın sorumsuz medya olmadığını kaydederek "Sanal alem yalan alem değildir. Gerçek hayatta herhangi bir eylem suç teşkil ediyorsa, hukuksuzsa sanal alemde de sosyal medyada da suçtur" açıklamasında bulundu .

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Binali Yıldırım: Sanal âlem yalan âlem değildir
Binali Yıldırım

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, parti genel merkezinde, 81 ilin katılımıyla düzenlenen AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanları Eğitim Toplantısı’nda konuştu.

Siyasette iletişim yollarının değiştiğini vurgulayan Yıldırım, “Bugün artık iletişimde anlık etkileşim var, siz bir şey söylüyorsunuz anında sizin o söylediğinizin karşısında binlerce insan konumlanıyor, size cevap veriyor veya sizin sözünüzü destekleyen on binlerce ve yüz binlerce cevap oluşuyor.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın sorumsuz medya olmadığını kaydeden Yıldırım,” Sanal alem yalan alem değildir. Gerçek hayatta herhangi bir eylem suç teşkil ediyorsa, hukuksuzsa sanal alemde de sosyal medyada da suçtur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya mesajı: Demokrasi için tehdit
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya mesajı: Demokrasi için tehdit
Fenerbahçe virajı dönemedi

Fenerbahçe virajı dönemedi

Zirveyle arasındaki puan farkını azaltma fırsatını değerlendiremedi.
Galatasaray 3 puana hasret

Galatasaray 3 puana hasret

​Sarı kırmızılılar ligde 5 maçtır galip gelemiyor.
Esenyurtta yangın faciası

Esenyurt'ta yangın faciası

Yabancı uyruklu 6 kişilik ailenin yaşadığı dairede 4 çocuk hayatını kaybetti.
ABD'nin gizli katliam hücresi

ABD'nin gizli katliam hücresi

​Suriye'deki sivil katliam birimine PKK istihbarat, Lafarge ise karargah verdi.
Nekbe belgeleri yayınlandı

Nekbe belgeleri yayınlandı

​1948'deki Filistinli sivil katliamlarından Siyonist liderler haberdardı.
5 saatlik ekonomi zirvesi

5 saatlik ekonomi zirvesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmayları ile İstanbul'da bir araya geldi.

Döviz manipülasyonu ile muhalefete destek

Döviz manipülasyonu ile muhalefete destek

​Finansal tetikçiler muhalefete destek için iş başında.
Stokçuya 2 milyon lira ceza

Stokçuya 2 milyon lira ceza

​AK Parti, stokçulara verilecek cezayı artıran kanun teklifini Meclis'e sundu.
Cari dengede sevindiren rakam

Cari dengede sevindiren rakam

​Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi.
HDP Kongresine soruşturma

HDP Kongresine soruşturma

​İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör şovu için soruşturma başlattı.
Fahiş fiyat ciroyu şişirdi

Fahiş fiyat ciroyu şişirdi

​Ekim ayında toplam cirolar satış hacmini 3'e katladı.
20 bin sağlıkçı alınacak

20 bin sağlıkçı alınacak

Sağlık Bakanlığı'na personel alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi.
Omicron'da ilk ölüm

Omicron'da ilk ölüm

​İngiltere Başbakanı Boris Johnson duyurdu. Önlemler geri geldi.
Ermenistan'la normalleşme adımı

Ermenistan'la normalleşme adımı

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu karşılıklı özel temsilciler atanacağını duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.