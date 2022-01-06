Binali Yıldırım: Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalları olarak kardeş Kazakistan ile güçlü dayanışmamızı belirtmek isteriz

DSP Genel Başkanı Aksakal: HDP sol parti değil yan yana bile gelmeyiz

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HDP'nin bir sol parti olarak anlatıldığını ancak böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. TVNET ekranlarında yaptığı açıklamada, partisinin HDP ile ittifak içinde olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Aksakal, 'Şu koşullarda biz ittifakta değil yan yana bile gelmeyiz.' diye konuştu.