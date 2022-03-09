​Binali Yıldırım Türk Tarih Müzesi'ni ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı ziyaret ettiler. Belediye Başkanı Enver Demirel, Yıldırım'a müzeyi gezdirerek, müze hakkında detaylı bilgi verdi.

Yıldırım müzede Türk tarihini anlatan heykel, rölyef ve bilgi panolarını dikkatle inceledi. Binali Yıldırım ve MHP'li Sadir Durmaz Ergenekon panoramik resmi önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler. Müzedeki Türk otağını da ziyaret eden Yıldırım otağı ile bilgi aldıktan sonra padişah koltuğuna oturdu. Müzenin Türk Devletleri kurucularının heykel ve bayraklarını olduğu bölümü de gezen Yıldırım TDK başkanı olarak burada da fotoğraf çektirdi.

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Demirel'i tebrik etti

Müzenin kapalı alanında da incelemelerde bulunan Yıldırım, Etimesgut Belediyesi kreş ve gündüz bakımevi öğrencilerince yapılan "Dünya Kadınlarla Güzel" konulu resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Yıldırım, Ankara'nın gelişen büyüyen ilçesi Etimesgut'ta olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek "Türk tarihini başlangıçtan günümüze anlatan bu güzel açık hava müzesini Ankara'ya kazandıran Belediye Başkanı Enver Demirel'i tebrik ediyorum" dedi.

Tarihimizi iyi öğrenin

Müzenin konferans salonunda yaptığı konuşmada gençlere seslenen Yıldırım geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan bir medeniyetin mirasçıları olduklarını vurgulayarak " Bu dönem içerisinde çıkışlar ve düşüşlerimiz oldu. Ancak tarihin hiçbir döneminde yok olmadık ve esaret altına girmedik. Tarihimizde başımızı öne eğdirecek hiçbir şey yok" dedi. Gençlere "Tarihimizi iyi öğrenin" tavsiyesinde bulunan Yıldırım, "Biraz daha derinlemesine işin içine girmeye başladım ve gördüm ki bildiklerimiz bilmediklerimizin yanında çok ama çok küçük kalıyor. Gençler, siz öğrenme evresindesiniz, eğitim öğretim sizin asli işiniz, benim size önerim tarihinizi bütün detayıyla öğrenin. Tarihimizin bize sağlayacağı o kadar çok büyük imkanlar olacak, o kadar büyük tecrübeler olacak ki bundan sonraki hayatınızı planlamakta en önemli rehberiniz olacak." dedi.

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Merhum İsmail Gaspıralı'nın "Dilde, işte, fikirde birlik" ifadesini aktaran Yıldırım, "Bundan sonra bize düşen Anadolu coğrafyasında, Balkanlarda ve Orta Asya coğrafyasında yaşayan ve toplam 160 milyonu bulan Türk soyunun ve bağımsız devletlerin, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve gözlemci üye olarak Macaristan, Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde birlikteliğimizi, beraberliğimizi daha da artırmak ve bölgenin kalkınmasını, milletlerimizin refahını en iyi şekilde sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.