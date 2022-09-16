Binali Yıldırım'dan altılı masaya manidar gönderme

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, muhalefet partilerinin yer aldığı 6’lı masayı işaret ederek, “Bazıları toplanıyor, dağılıyor, masalar kuruluyor, masalar dağılıyor ama biz her gün yeni bir projeyi, yeni bir hizmeti milletimizle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu hafta içerisinde okullarımız açıldı. Hemen arkasından Cumhurbaşkanımız 105 tane yurt binasının toplu açılışını yaptı. Bununla da yetinmedi tarihin en geniş toplu konut projesinin duyurusunu gerçekleştirdi” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Konya’da eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Türk Kızılay’ın “81 İl 81 Anaokulu” projesi çerçevesinde yaptırılan Hatice/Ercüment Köylübay Kızılay Anaokulu’nun açılışına katıldı. Burada konuşan Yıldırım, 2002 yılında iktidara geldiklerinde savunma bütçesinin genel bütçe içerisinde 1 numara olduğuna dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen 20 yıl içerisinde eğitim bütçemizi bir numaraya oturttuk. Çünkü taşa, toprağa, yola, köprüye yapılan yatırımın miadı var. Ancak eğitime yapılan yatırım, insana yapılan yatırım nesilden nesile ilelebet devam edecek bir yatırım. Bu yüzden de dedik ki ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı yücelt ki devlet yücelsin.’ Bunu nasıl başaracağız? Eğitimle başaracağız. Türk Kızılayı ile birlikte Kızılay İstanbul Şubesinin de koordinasyonunda 81 ile 81 Kızılay Okulu Projesini başlattık. Burada tamamen bağışçıların, hayırseverlerin katkıları var. Devletin koordinasyonu var, Kızılay’ın koordinasyonu var. Yerel merkezi yönetimin koordinasyonu var. Esasında 81 ile 81 Okul Projesi tek başına ihtiyacımızı karşılayacak değil, bunu biliyoruz. Ama yapmak istediğimiz şey farkındalığı artırmak. İşte bu anlayışla, hareketle bugün 56. açılışı Konya’da gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu projeyi 81’e tamamlayacağız” dedi.

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“Bazıları toplanıyor, dağılıyor, masalar kuruluyor, masalar dağılıyor”

Milli Eğitim Bakanlığının 2 şeyi yeni dönemde asıl hedef olarak belirlediğini anlatan Yıldırım, “Bunlardan bir tanesi 28 Şubat kararlarıyla birlikte kapanan meslek okullarının tekrar canlandırılması. İkincisi de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması. İşte bu ilim irfan yuvası da geleceğimizin teminatı evlatlarımızın yetişeceği güzel mekanlardan birisi. Bazıları toplanıyor, dağılıyor, masalar kuruluyor, masalar dağılıyor ama biz her gün yeni bir projeyi, yeni bir hizmeti milletimizle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi bu hafta içerisinde okullarımız açıldı. Hemen arkasından Cumhurbaşkanımız 105 tane yurt binasının toplu açılışını yaptı. Bununla da yetinmedi tarihin en geniş toplu konut projesinin duyurusunu gerçekleştirdi. 500 bin konut, 5 yıl içerisinde tamamlanacak ve ihtiyaç sahiplerinin konut ihtiyacı buradan karşılanmış olacak. Çok büyük bir proje, sadece konut yapma projesi değil aynı zamanda 2,5 trilyon liralık bir ekonomik hareketliliği de sağlayacak 250’den fazla sektörlere, iş kollarına hareketlilik getirecek bir proje” ifadelerini kullandı.

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"Bu okulun da çocuklarımızın eğitimine katkı sunmasını temenni ediyorum"

Konya Valisi Vahdettin Özkan, eğitimin yaşam kalitesini artırması ve insanın yaşamına dokunmak yönünde yapılacak en kutsi hizmet olduğunu belirterek, “Hayat boyu eğitimin en önemli bileşenleri; bütün sektörlerin, Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlemiş olduğu strateji doğrultusunda seferberliğe müdahil olmasıdır. Bu okulun da çocuklarımızın eğitimine katkı sunmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da, ülkedeki refahın artması için emek veren tüm bağışçılara teşekkür ederek, “Konya bu konuda zengin bir şehir. Bu okulun hayırlı hizmetlere, hayırlı insanların yetişmesine hizmet etmesini diliyorum” dedi.

GÜNDEM Konya Büyükşehir’den belediyecilik örneği