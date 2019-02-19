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POLİTİKA

Son dakika: Binali Yıldırım hayvan hakları önergesi - Binali Yıldırım teknoloji bağımlığı önergesi

Binali Yıldırım'dan hayvan haklarına ilişkin önerge

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, kendi imzasının da bulunduğu, "Hayvan Hakları" ile "Teknoloji Bağımlılığı" konusundaki iki ayrı araştırma önergesini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Hayvan barınağı. Fotoğraf: Arşiv.
Hayvan barınağı. Fotoğraf: Arşiv.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, kendi imzasının da bulunduğu, "Hayvan Hakları" ile "Teknoloji Bağımlılığı" konusundaki iki ayrı araştırma önergesini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında gelecek dönemde ele alınacak yasal düzenlemelerle ilgili bilgi almış ve konu Hayvan Hakları Yasası'na geldiğinde, "Bu yasa hâlâ neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın" demişti.

'Bazıları mezarlık gibi'

Erdoğan, yasal düzenleme yapılana kadar AK Partili belediyelerin uyarılmasını ve bu konuya özen göstermelerini istedi. Erdoğan, “Başkanlar, bu konuda üzerlerine ne düşüyorsa yerine getirsin hayvan barınakları ve hayvanların korunması konusunda” dedi. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise bazı belediyelerde hayvan barınağı olmadığını, olanların bazılarının ise çok kötü durumda olduğunu anlattı. Özhaseki, “Bazıları mezarlık gibi, oralarda hayvan yaşamaz” dedi.

Erdoğan: Cezalar da artırılsın

Erdoğan bunun üzerine, “Öyle iş olmaz. Hayvanların yaşam koşullarına uygun mu değil mi bakılması gerekir. Veterinerlik hizmetlerinin verilmesi gerekir. Buna ilişkin tüm altyapıyı oluştursunlar. Öyle ki giriş ve çıkışları bile ona göre yapılmalı” dedi. Erdoğan, düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını, hayvanlara işkence eden ve öldürenlere verilen cezaların da arttırılmasını istedi.

Binali Yıldırım.
  • Hayvan haklarına ilişkin düzenleme, son yıllarda sürekli konuşulmasına karşın bir adım atılmadı. Geçmiş yıllarda TBMM’nin gündemine kadar gelen düzenlemeler, yasalaştırılmayınca kadük oldu. Son olarak Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı taslak tartışmaya açıldı. Eksikleri nedeniyle bazı eleştiriler alan taslak, genel olarak destek görüyor.

İşkence yapan ve öldürene 4 yıl

Taslağa göre, sahipli veya sahipsiz hayvanlara işkence yapan, öldürenlere 4 aydan başlamak üzere 4.5 yıla kadar hapis verilecek. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 6 aydan 4.5 yıla çıkacak. Nesli yok olma tehlikesi altında olan hayvanları öldürenler 7 yıla kadar hapse mahkûm edilecek. Hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenler 2 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

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Sahipli hayvana karşı işlenen suçlar sahibinin şikayetine, sahipsiz hayvanlara işlenen suçlar ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvurusuna bağlandı. Bakanlık bu görevi bölge müdürlükleri ile il ve ilçelerdeki taşra teşkilatları aracılığıyla yerine getirecek.

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