Binali Yıldırım'dan tapu ve rayiç bedel sözü

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sarıyer’de Cumhur İttifakı Ak Parti Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar’la birlikte mülkiyet problemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Yıldırım, İmar Barışı Yasası’nın çıkması sürecinde Salih Bayraktar’ın yaptığı katkının önemine de dikkat çekerek, "Türkiye’nin en önemli sorunu mülkiyet sorunuydu İmar Barışıyla bu işi hallettik. 10 milyon vatandaşımız imar barışına müracaat etti. Ve hepsinin bütün arsaları ve evleri kayıt altına alındı. İlk adım tamam. İkinci adım tapuların teslimi. Onu da inşallah 1 Nisandan itibaren biz vereceğiz biz başaracağız. Binali Yıldırım sözü" şeklinde konuştu.

Yıldırım rayiç bedel konusuyla ilgili olarak da, "Onlar sizin evinizdir sizin arsanızdır. 10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır, emek vermişsiniz oranın çamurunu çiğnemişsiniz, çilesini çekmişsiniz dolasıyla en makul ücretle alacaksınız. Ben burada söz veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler öncesi Sarıyer’de çeşitli temaslarda bulundu. Yıldırım, ilçeye gelişinde Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar’la birlikte Cumhuriyet Mahallesi muhtarlığını ziyaret etti, ardından AK Parti İlçe Başkanlığı’na geçerek partililerle buluştu.

DHA

MHP Sarıyer İlçe Başkanlığı’nda MHP İlçe Başkanı Ünsal Bilgiç, Cumhur İttifakı Sarıyer MHP Meclis Üyesi Adayları ve MHP ilçe yönetimi ile de bir araya gelen Yıldırım, daha sonra Sarıyer esnafını ziyaret ederek börek yedi, vatandaşlarla sohbet etti, martılara simit attı. Yıldırım Sarıyer’deki son programında Sivas, Erzincan ve Giresun başta olmak üzere çeşitli hemşehri dernekleriyle salon toplantısı yaptı.

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Binali Yıldırım, balıkçıları ziyaret etti.

BAYRAKTAR SARIYER’İN MR’INI ÇEKMİŞ

Yıldırım’ın iştirakiyle Sarıyer AK Parti İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşen ve 3 Kademenin katıldığı toplantıda konuşan Salih Bayraktar, Türkiye’ye pek çok hizmetler kazandıran ve 15 Temmuz’da çok önemli bir irade ortaya koyan Binali Yıldırım’ın yöneteceği İstanbul’da belediye başkanlığı yapacak olmaktan duyduğu heyecanı aktardı. Binali Yıldırım da Bayraktar’ın İmar Barışı Yasası’nın çıkarılması sürecindeki katkılarının altını çizdi.

10 YILLIK KAYBI TELAFİ EDECEĞİZ

Konuşmasında Sarıyer’in 1994 yılı öncesinde İstanbul’uyla aynı durumda olduğunu hatırlatan Binali Yıldırım, “İstanbul umutsuz bir vaka iken Cumhurbaşkanımız Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı olduğu İstanbul’u ayağı kaldırdı. O gün bugün biz yerelde iktidarız. Gönül belediyeciliğini hizmet belediyeciliğini en iyi şekilde uyguluyoruz. Sarıyer’in bu anlamda kayıp yılları var 10 yıl olmuş. Bu aradaki boşluğu inşallah 31 Mart sonrası Yerli Milli, Sarıyerli Salih Bayraktar ile kısa sürede kapatacağız. Salih Bayraktar Sarıyer’in adeta MR’ını çekmiş vaziyette. Zaten doğma büyüme Sarıyerli. Toprağında izi var. Sarıyer’i öğrenmek için zaman kaybetmeyecek hemen işlere koyulacak. İnşallah kısa sürede bu eksikler kapatılacak" dedi.

TAPULARI BELEDİYEDE KAYBETTİLER

Sarıyer’deki mevcut belediye başkanının 2009 belediye seçimleri öncesi herkese bir mektup yolladığını ve "Tapularınız seçimden sonra elinizde" dediğini kaydeden Yıldırım, "Herhalde belediyede kayboldu. Tapular ortada yok. Mektup geldi de zarflar gelmedi. Ama bu sefer gelecek merak etmeyin. Bu söz AK Parti sözüdür, bu söz Reis’in sözüdür, bu söz Salih Bayraktar’ın sözüdür. Bizde postada gecikme olmaz. Çok dakik çalışırız" şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer'de ziyaretlerde bulundu.

BU EVLER ARSALAR BURADA YAŞAYANLARIN MALIDIR



Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şunu herkesin bilmesi lazım bu evler bu arsalar bu taşınmazlar burada yaşayanların malıdır. Vaktiyle buraya gelip buranın çilesini çeken, çamurunu çiğneyen onlardır. Bugünlere geldi. Değeri arttı. Hazır değeri artmışken biz buradan bir iyi para alalım düşüncesi bize yakışmaz. Makul, hak sahiplerinin verebileceği bir fiyatla bunu hak sahiplerine vereceğiz. Rayiç bedel, fahiş bedel demek. Fahiş bedelle olmaz. Buna önce ben karşı çıkarım. Hakkı olan buradaki insanlardır. Onların rüçhan hakkı vardır. Ve onun en uygun şartlarda verilmesi lazım. Bunun da takipçisi olacağım. Sadece Sarıyer için değil İstanbul’un genelinde Türkiye’nin genelinde uygulanacak maksadımız buradan para kazanmak değil bu sorunu tamamen ortadan kaldırmaktır, bakış açımız budur."

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BİNALİ YILDIRIM SÖZÜ VERİYORUM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sarıyer’deki son programında da mülkiyet ve tapu sorununa değindi. Yıldırım burada yaptığı konuşmada da şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin en önemli sorunu mülkiyet sorunu imar sorunu. İmar Barışıyla bu işi hallettik. 10 milyon vatandaşımız imar barışına müracaat etti. Ve hepsinin bütün arsaları ve evleri kayıt altına alındı. İlk adım tamam. İkinci adım tapuların teslimi. Onu da inşallah 1 Nisandan itibaren biz vereceğiz biz başaracağız. Bu iş mümkün değil diyenler şimdi de diyorlar ki çok fahiş fiyatlarla evinizi alacaksınız. Dediklerinin koca bir yalan olduğu ortaya çıktı. Binali Yıldırım sözü. Onlar sizin evinizdir sizin arsanızdır. 10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır, emek vermişsiniz oranın çamurunu çiğnemişsiniz çilesini çekmişsiniz dolasıyla en makul ücretle alacaksınız. Ben burada söz veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

NİYE ÜZÜLÜYORSUN SALİH KARDEŞİM



Binali Yıldırım, konuşmasında vatandaşın duygularıyla oynayan mevcut belediye yönetimine ilişkin sözleri üzerine de şöyle devam etti:

"Niye üzülüyorsunuz Salih kardeşim (Salih Bayraktar), belli ki tapular postada takılmış. Şimdi 1 Nisan'dan itibaren o arızayı da gidereceksin, Sarıyer'in tapularını dağıtacaksın. Bu kadar basit. Önemli olan Türkiye'nin tapusudur. Türkiye'nin tapusu bayrağımız, toprağımız, devletimiz ve milletimizdir. Şimdi İstanbul'a Sarıyer'e ne yapılacak? Bunları konuşmayı gereksiz buluyorum. Ne yapacağımızı görmek istiyorsanız, 16 yılın birikimine bakın. 16 yıl boyunca yolları böldük, hayatları, gönülleri ve Türkiye'yi birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye’yi böldürtmeyiz."

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SARIYER’İN ÇOK GÜZEL PROJELERİ VAR

Yıldırım konuşmasında Sarıyer’e ilişkin ulaşım ve çevre projelerine de değinerek, "Yaptıklarımız ortada yapacaklarımızı anlatmaya gerek yok. Sarıyer'in çok güzel projeleri var. Salih Bayraktar bunu anlatıyor. İstanbul'un trafik sorunu varsa, Sarıyer'in de var. Tüneller geliyor. Sarıyer'den başlanıyor, Dolmabahçe'ye kadar tüneller yapılıyor. Bir kısmı yapıldı, bir kısmı yapılıyor. Aynı zamanda yeşil vadilerle Sarıyer'i daha da güzelleştiriyoruz" diye konuştu.

BAYRAKTAR: MÜLKİYET PROBLEMİNİ ÇÖZDÜK

Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar da salon toplantısında yaptığı konuşmada 4,5 yıl önce ilçe başkanlığı görevine geldiğinde kanaat önderlerini dinleyerek Sarıyer’in meselelerini masaya yatırdıklarını ve Sarıyer’in en büyük probleminin mülkiyet ve imar olduğunu gördüklerini kaydetti.

Bu konuda yıllarca milletin duygularıyla oynandığını ifade eden Bayraktar, “Bu durumu görünce tüylerimiz diken diken oldu. Hazmedemedik. Derhal harekete geçtik. Teknik bir ekip oluşturduk, raporlar hazırladık. Çalışmalar yaptık. Gerçekten bu çalışmaları yaparken biz bunların popülizmini yapmadık. Çünkü mağduriyet üzerinden siyaset yapmak bize yakışmazdı. Bu çalışmaları gizli yaptık. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Beyefendi’nin gayretleriyle başardık. Değerli Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Mücahit Demirtaş beyefendinin gerçekten çok büyük destekleri oldu. Bu meseleye gerçekten çok çalıştık. Tarihi bir yasayı çok kıymetli bir yasayı çıkarttık.” dedi.

GAYRET GÖSTERDİK VE NETİCE ALDIK

Yıldırım’ın konuşmasında söylediği mektubu da gösteren Bayraktar, “Tam 10 yıl önce yine yerel seçim arifesinde bu mektubu sizlere gönderdiler. Sizin tapu vermek haddinize mi? Böyle bir şey olabilir mi? Belediye başkanı tapu verebilir mi? Ancak “Ben bu meselenin çözümü için elimden gelen gayreti göstereceğim” diyebilirsiniz. Biz de bunu yaptık. Bu gayreti gösterdik. İmar Barışı Yasası’nı çıkardık. Netice aldık. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah Sarıyer’de biz Cumhur İttifakı olarak siyasete bir nezaket bir kalite bir ahlak bir samimiyet getirmeye adayız” şeklinde konuştu.

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FOTOĞRAF 30 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bugün seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer'de ziyaretlerde bulundu. Binali Yıldırım daha sonra esnaf ziyareti yaptı. Gördüğü bir börekçide börek yiyen Yıldırım, basın mensuplarına ve vatandaşlara da börek ikram etti. Esnaflarla sohbet eden Binali Yıldırım, Sarıyer'de kafelere de uğradı. Yıldırım, kafede bulunan gençler ile tek tek tokalaştı, sohbet etti. Balıkçıları da ziyaret eden Binali Yıldırım, sahilde martılara simit attı. Binali Yıldırım, sahilde martılara simit attı. Binali Yıldırım, Sarıyer'de Binali Yıldırım, Sarıyer'de Binali Yıldırım, Sarıyer'de Binali Yıldırım, Sarıyer'de Binali Yıldırım, Sarıyer'de Binali Yıldırım, Sarıyer'de Binali Yıldırım, Sarıyer'de Binali Yıldırım, Sarıyer'de Binali Yıldırım, Sarıyer'de Binali Yıldırım, Sarıyer'de Binali Yıldırım, Sarıyer'de Binali Yıldırım, Sarıyer'de Binali Yıldırım, Sarıyer'de Binali Yıldırım, Sarıyer'de Binali Yıldırım, Sarıyer'de Binali Yıldırım, Sarıyer'de Binali Yıldırım, Sarıyer'de Binali Yıldırım, Sarıyer'de Binali Yıldırım, Sarıyer'de Binali Yıldırım, Sarıyer'de Binali Yıldırım, Sarıyer'de Binali Yıldırım, Sarıyer'de Binali Yıldırım, Sarıyer'de Binali Yıldırım Sarıyer'de börek yedi martılara simit attı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sarıyer'de esnafı ziyaret etti. Yıldırım, sahildeki balıkçılarla bir araya gelerek, bir süre sohbet etti. Yıldırım, daha sonra martılara da simit attı.







