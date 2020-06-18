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Gündem Binali Yıldırımdan TBMM başkanı adaylığı açıklaması
ANKARA

Binali Yıldırım'dan TBMM başkanı adaylığı açıklaması

Binali Yıldırım, "TBMM Başkanı adayı değilim. Yarışacak arkadaşlara başarılar dilerim. Uygun görülen adaya da sonuna kadar grubumuz olarak destek veririz" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım
Binali Yıldırım

TBMM Başkanlığı için ismi gündeme gelen eski Başbakan Binali Yıldırım, "TBMM Başkan adayı değilim, yarışacak arkadaşlara başarılar dilerim" diye konuştu.

"Aday olmayınca aday gösterilmez"

Bir gazetecinin 'aday gösterilirseniz' şeklideki sorusuna esprili yanıt veren Yıldırım şu ifadeleri kullandı, "Aday olmayınca, aday gösterilmez herhalde değil mi, Meclis Başkansız kalmaz. Günü gelince Gazi Meclis mutlaka başkanını seçecektir. Uygun görülen adayın sonuna kadar yanında duracağız, destek olacağız. Ben kendim aday değilim."

Binali Yıldırım'dan TBMM Başkanlığı açıklaması: Aday değilim
OYNAT 00:20
Binali Yıldırım'dan TBMM Başkanlığı açıklaması: Aday değilim
TBMM Başkanlığı için ismi gündeme gelen eski Başbakan Binali Yıldırım, 'TBMM Başkan adayı değilim, son kararım. Aday olmayınca aday gösterilmez herhalde. Yarışacak arkadaşlara başarılar dilerim' diye konuştu.


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