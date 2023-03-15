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Binali Yıldırım’ın acı kaybı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım’ın annesi Fahriye Yıldırım vefat etti.

10:31 . 15/03/2023 الأربعاء
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Binali Yıldırım

Binali Yıldırım

AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım cenazesi İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Günyamaç Alp Kaya Camii’nden ikindi namazını müteakip kaldırılacak.

AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ittifak teklifi: Birlikte yol yürümeyi arzu ediyoruz
AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ittifak teklifi: Birlikte yol yürümeyi arzu ediyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Yıldırım, "Önümüzdeki yapılacak seçimlerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çok verimli, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah arzu ediyoruz ki bu seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Tabii ki Sayın Erbakan ve arkadaşları bu konuda kendi bünyelerinde değerlendirmelerini yapacaklar ve ondan sonra kararlarını kamuoyu ile paylaşacaklardır." dedi. Erbakan da "Partimizi Cumhur İttifakı'nda görmek istediler. Yetkili kurullarımızda teklifi değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.


#Binali yıldırım
#annesi
#Fahriye Yıldırım
41 dakika önce
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Binali Yıldırım’ın acı kaybı
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