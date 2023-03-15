Binali Yıldırım’ın acı kaybı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Yıldırım, "Önümüzdeki yapılacak seçimlerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çok verimli, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah arzu ediyoruz ki bu seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Tabii ki Sayın Erbakan ve arkadaşları bu konuda kendi bünyelerinde değerlendirmelerini yapacaklar ve ondan sonra kararlarını kamuoyu ile paylaşacaklardır." dedi. Erbakan da "Partimizi Cumhur İttifakı'nda görmek istediler. Yetkili kurullarımızda teklifi değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.