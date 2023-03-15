Binali Yıldırım’ın acı kaybı

Binali Yıldırım
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım cenazesi İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Günyamaç Alp Kaya Camii’nden ikindi namazını müteakip kaldırılacak.
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