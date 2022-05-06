Gündem Binali Yıldırımın Sakal sende sıfat bende sözleri kahkahaya boğdu
ANKARA

Binali Yıldırım’ın 'Sakal sende sıfat bende' sözleri kahkahaya boğdu

AK Parti Genel Başkan Vekili ve aynı zamanda Aksakallar Konseyi Başkanı olan Binali Yıldırım’ın esprili ‘aksakallı’ anlatımı salondakileri kahkaha tufanına boğarken, yoğun alkış aldı.

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Haber Merkezi İHA
Binali Yıldırım’ın Sakal sende sıfat bende sözleri kahkahaya boğdu
Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Memur-Sen Erzincan İl Temsilciliği Teşkilat Buluşması’nda katıldı.
Burada gündeme dair açıklamalarının ardından ‘aksakallı’ konusuna değinen Yıldırım, esprileriyle salondakileri güldürdü ve yoğun alkış aldı.


Yıldırım, ‘aksakallı’ hususunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen sohbeti şöyle anlattı:
“Yanıma yaklaşıp diyorlar ki. Başbakanım sakal nerede, sakalını göstererek sakal aksakal ama sakal yok. Ben ne diyorum bak sakal sende sıfat bende. Geçen bütün aksakallar tanışmak için topladık, şubatın başında İstanbul’da. 2 gün toplantı yaptık, beyin fırtınası yaptık aksakallılar olarak. Ne yapabiliriz Türk devletleri coğrafyasında. Nasıl devletlerimize, yöneticilerimize faydalı olabiliriz bir eylem planı hazırladık ona göre de Cumhurbaşkanımıza götürdüm. Oturduk etrafına şöyle bir baktı aksakallılar nerede dedi. Dedim ki sayın Cumhurbaşkanım buradaki 6 tane ne sakal var ne bıyık var bizde hiç değilse bıyık var iyi bir başlangıçtır dedim.
Tabi aksakalın asıl ifade ettiği mana bir akil insan olmak. Yani yöneticilere, ülkeye, ülkenin meselelerine karşı yönetimlere gerekli bilgileri hiçbir beklenti olmadan, hiçbir hesap kitap olmadan anlatmaktır. İyi gideni de gitmeyeni de anlatmak. O yüzden aksakal müessesi Türk dünyasında çok önemseniyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Binali Yıldırım'ı Türkiye'nin Aksakalı olarak atadık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Binali Yıldırım'ı Türkiye'nin Aksakalı olarak atadık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Aksakallılar Konseyi'ne Türkiye'nin Aksakalı olarak atandığını söyledi.

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Binali Yıldırım: Tarihimizde başımızı öne eğdirecek hiçbir şey yok
OYNAT 01:23
Binali Yıldırım: Tarihimizde başımızı öne eğdirecek hiçbir şey yok
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Burada öğrencilere hitap eden Yıldırım, 'Tarihin hiçbir döneminde yok olmayan, esaret altına girmeyen iki millet var. Biri Türkler diğeri İngilizler. Ama bir fark var. Türkler ile İngilizler arasındaki en önemli fark da şudur; tarihin hiçbir döneminde esaret altına girmediği gibi kimseyi de esareti altına almamış tek millet var, o milletin adı da Türk milleti. Dolayısıyla hem İslam öncesi hem İslam sonrası bizim tarihimizde başımızı öne eğdirecek hiçbir şey yok.' dedi.


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