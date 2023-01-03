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ADANA

Bindikleri araç kayınvalide ve geline mezar oldu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada araç içerisinde bulunan kayınvalide Elif İlhan (74) olay yerinde, gelini Nazife İlhan (50) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
Bindikleri araç kayınvalide ve geline mezar oldu
Adana

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, önce bir otomobilin ardından da hafif ticari aracın çarpması sonucu kayınvalide Elif (74) ve gelini Nazife İlhan (50) ağır yaralandı.

BİNDİKLERİ ARAÇ KAYINVALİDE VE GELİNE MEZAR OLDU

Olayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri Elif İlhan’ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Nazife İlhan ise Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ancak gece Nazife İlhan da hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. İki aracın sürüsü de gözaltına alındı.

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