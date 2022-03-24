Bingöl şehitlerimizi uğurladık: Güle güle git canım

Bingöl’de mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan özel harekat polisleri son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Birol İli Erzurum’da, Necati Aygün ise memleketi Aydın’da toprağa verildi.
Özel harekat polisi Birol İli, baba ocağı Erzurum’un Aziziye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Şehidin cenazesinde eşi Merve İli’nin “Cenazem kalabalık olsun istiyordun, bak bir Erzurum geldi.
Burada şehidin eşi Gülçimen Aygün, kardeşi Burçin Güzel, babası Mehmet Aygün şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.