Bingöl şehitlerimizi uğurladık: Güle güle git canım

Hayat

Nadir görülen “kulak”

Tunceli’de yaşayan ve doğadaki frekansların hangi müzikal sese ait olduğunu ayırt edebilen “absolut kulak (mutlak kulak)” yeteneğine sahip 15 yaşındaki Hüseyin Ege Güler, usta bir piyanist olmak için haftada 40 saat eğitim alıyor.