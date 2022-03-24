Gündem Bingöl şehitlerimizi uğurladık Güle güle git canım
AYDIN ERZURUM

Bingöl şehitlerimizi uğurladık: Güle güle git canım

Bingöl’de mühimmat sevki sırasında yaşanan patlamada şehit olan Özel Harekat polisleri Birol İli Erzurum’da, Necati Aygün memleketi Aydın’da toprağa verildi.Şehit İli’nin eşi Merve İli, “Cenazem kalabalık olsun istiyordun, bak bir Erzurum geldi. Güle güle git canım” diye ağladı. Şehit Aygün’ün eşi Gülçimen Aygün, kardeşi Burçin Güzel, babası Mehmet Aygün şehidin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bingöl şehitlerimizi uğurladık: Güle güle git canım
Bingöl'de şehit olan Özel Harekat polisleri memleketlerinde toprağa verildi.

Bingöl’de mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan özel harekat polisleri son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Birol İli Erzurum’da, Necati Aygün ise memleketi Aydın’da toprağa verildi.

Birol İli
Birol İli

Özel harekat polisi Birol İli, baba ocağı Erzurum’un Aziziye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Şehidin cenazesinde eşi Merve İli’nin “Cenazem kalabalık olsun istiyordun, bak bir Erzurum geldi.

Necati Aygün
Necati Aygün
Güle güle git canım.” sözleri yürekleri dağladı. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidin cenazesi Demirgeçit Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Aynı olayda şehit olan polis memuru Necati Aygün ise, memleketi Aydın’ın Çine ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Birol İli’nin babası Erol, annesi Serap, eşi Merve, kardeşleri Rabia Akbulut ve Yunus İli cenaze töreninde metanetlerini korudu.
Şehit Birol İli’nin babası Erol, annesi Serap, eşi Merve, kardeşleri Rabia Akbulut ve Yunus İli cenaze töreninde metanetlerini korudu.

Burada şehidin eşi Gülçimen Aygün, kardeşi Burçin Güzel, babası Mehmet Aygün şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Bingöl'de Özel harekat Şube Müdürlüğünde patlama: İki polis şehit oldu
GÜNDEM
Bingöl'de Özel harekat Şube Müdürlüğünde patlama: İki polis şehit oldu

Bingöl'de 'Eren KIŞ-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu' başlatıldı
GÜNDEM
Bingöl'de 'Eren KIŞ-16 Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz Operasyonu' başlatıldı

Fiziki altın bulmak zorlaşacak

'Fiziki altın bulmak zorlaşacak'

Uzman isimden yatırım yapacaklara uyarı.
Dünyanın en iyi futbolcusu burada

'Dünyanın en iyi futbolcusu burada'

Kaptan Burak Yılmaz'ın Portekiz'deki sözleri dikkat çekti.
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Hizbullah bana göre terör örgütü değil

​Kalıcı çözüm çabalarının artırılması ihtiyacı vurgulandı.

​E-Ticaret devinden Türkiye adımı.

TFF'den<br> EURO 2028 başvurusu

TFF'den
EURO 2028 başvurusu

​Türkiye, Avrupa Şampiyonası ev sahipliği için aday

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.