Binlerce genç şehitler için yürüdü

Başakşehir Anadolu Lisesi’nden başlayan yürüyüş, Sular Vadisi’ndeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda son buldu. Yürüyüş boyunca gençler, hep bir ağızdan “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez”, “Ne Mutlu Türk’üm Diyene” sloganları atarak, Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Mehmetçikleri dualarla yâd etti. Yürüyüşe Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun ve TÜGVA Başakşehir Temsilcisi Furkan Yüksel de katıldı.

Başakşehir gençliğinin devletinin ve milletinin yanında olduğunu söyleyen Başkan Kartoğlu, “Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Mehmetçiklerimizi dualarla yâd ediyoruz. Devletimiz terör örgütleriyle mücadelesine ara vermeden devam edecektir. Başakşehirli gençlerimizle anlamlı bir yürüyüşte bir araya geldik. Gür bir sesle haykırıyoruz; ‘Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez’ diyoruz. Filistin ve Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Filistinli her bir kardeşimize Başakşehir’den selam gönderiyoruz” dedi.