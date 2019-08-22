Binlerce liralık ilaç çöp oluyor

Çöpe gidecek olan toplam 146 bin liralık ilaç hastane girişinde sergileniyor.

Devlet Hastanesi öncülüğünde, İnegöl kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle başlatılan projeyle öğrenciler evlerinde bulunan miadı geçmiş ilaçları topladı. Bir ay zarfında 6112 kutu ilaç toplandı. İnegöl Devlet Hastanesi girişinde sergilenen ilaçların maddi değeri ise 146 bin 888 lira.

Toplanan miadı geçmiş ilaçlar hastane personeli tarafından tek tek kayıt altına alındı. Ortaya ise korkunç bir rakam çıktı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Devlet Hastanesi cEO Hayrettin Göçmen, şu ifadelere yer verildi: