Gündem Binlerce tatilci dönüş yoluna geçti
TEKİRDAĞ

Binlerce tatilci dönüş yoluna geçti

Tatilcilerin dönüş yoğunluğuna Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü olağanüstü önlem aldı. Trafik ve Bölge Trafik ekipleriyle birlikte bekçi ve asayiş ekiplerinden oluşan toplamda 644 personel trafikteki sürücülerin olumsuzluk yaşamaması için güzergahta görevlendirildi.

Haber Merkezi IHA
Bayram tatili dönüş yolculuğu.
Bayram tatili dönüş yolculuğu.

Trakya Bölgesi, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden binlerce tatilci vatandaşın akınına uğradı.

Tekirdağ’ın merkez ilçesinde bulunan Kumbağ ve Altınova plajları, Marmara ve Avşa Adalarına gelen vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk oluştu.

Trafik ekipleri çok sayıda noktada denetlemelerde bulundu.

Emniyetten olağanüstü önlem

Tatilcilerin güzergah yolu üzerinde bulunması nedeniyle Tekirdağ’da yaşanan yoğunluğu bertaraf etmek için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ve Bölge Trafik ekipleriyle birlikte toplamda 644 polis ve bekçi yolda görev alarak trafiği rahatlatmaya çalıştı.

  • Tatilcilerin yol güzergahlarında ekiplerin yoğun ve başarılı çalışmaları sonucu yolda herhangi bir aksaklık meydana gelmeden gecenin ilerleyen saatlerinde trafikteki yoğunluk normal seyrine döndü.

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