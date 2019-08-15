Binlerce tatilci dönüş yoluna geçti Tatilcilerin dönüş yoğunluğuna Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü olağanüstü önlem aldı. Trafik ve Bölge Trafik ekipleriyle birlikte bekçi ve asayiş ekiplerinden oluşan toplamda 644 personel trafikteki sürücülerin olumsuzluk yaşamaması için güzergahta görevlendirildi.

Haber Merkezi 15 Ağustos 2019, 08:04 Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019, 08:22 IHA