Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bir aile daha evladına kavuştu Yaşasın Türk Ordusu
ŞIRNAK

Bir aile daha evladına kavuştu: Yaşasın Türk Ordusu

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin eylemi sayesinde çözülmeler sürüyor. Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olan terörist, Mardin’de ailesiyle buluşturuldu. Oğluna kavuşan baba "Yaşasın Türk Ordusu" diyerek sevinç çığlıkları attı.

Haber Merkezi İHA
Kavuşma anında gözyaşları sel oldu.
Kavuşma anında gözyaşları sel oldu.

Mardin’de PKK/KCK terör örgütü adına silahlı olarak faaliyet yürütmek üzere kırsal alana katılım yapan terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren M.D. isimli şahıs Mardin TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından koordineli, olarak yapılan ikna çalışmaları sonucunda, 16 Ağustos’ta terör örgütünden kaçarak Şırnak Habur Kara Hudut Kapısından silahsız ve teçhizatsız bir şekilde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Aileler direniyor, PKK’da çözülmeler devam ediyor: Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu
GÜNDEM
Aileler direniyor, PKK’da çözülmeler devam ediyor: Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu


  • Şahıs hakkındaki işlemler Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülürken, ailesi ile buluşturulan teröristin babası ’Yaşasın Türk Ordusu’ diyerek sevinç çığlıkları attı.

Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olan terörist ailesine kavuştu
OYNAT 00:59
Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olan terörist ailesine kavuştu
Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler nedeniyle PKK'da başlayan çözülmeler son hız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hakkari Aktütün'de komandolara teslim olan PKK'lı terörist Ramazan Ertaş, evlat nöbeti tutan ailesine kavuştu.

HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Çok istiyorsanız kendi çocuklarını gönderin dağa
GÜNDEM
HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Çok istiyorsanız kendi çocuklarını gönderin dağa

HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu: Eylem yapan 15'inci aile, evladını terörün pençesinden kurtardı
GÜNDEM
HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu: Eylem yapan 15'inci aile, evladını terörün pençesinden kurtardı
Abone Ol Google News
Batıda ırkçılığın rezil yüzü

Batı'da ırkçılığın rezil yüzü

Göçmen sahile ayak basar basmaz saldırıya uğradı.
İçişleri Bakanlığından flaş hamle

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş hamle

​​Ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak.
Bir aile daha evladına kavuştu: Yaşasın Türk Ordusu

Jose Sosa<br>Fenerbahçe'de

Jose Sosa
Fenerbahçe'de

​Arjantinli oyuncunun sözleşme detayları belli oldu.

Mide bulandıran olay

Mide bulandıran olay

Ekipler kötü kokudan çalışmakta zorlandı.
Saniye saniye kaza anı

Saniye saniye kaza anı

​Arnavutköy'de art arda makas atarken birden...
Koronavirüs<br>aşısı hazır

Koronavirüs
aşısı hazır

​Rusya'nın ardından Çin'den flaş açıklama.

​İsveç'te yaşayan gurbetçiler Türkiye'deki tedbirlerden memnun.

Bonservis almadık

Bonservis almadık

​​Kasımpaşa'nın açıklaması ortalığı karıştırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.