Bir aile daha evladına kavuştu: Yaşasın Türk Ordusu

Mardin’de PKK/KCK terör örgütü adına silahlı olarak faaliyet yürütmek üzere kırsal alana katılım yapan terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren M.D. isimli şahıs Mardin TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından koordineli, olarak yapılan ikna çalışmaları sonucunda, 16 Ağustos’ta terör örgütünden kaçarak Şırnak Habur Kara Hudut Kapısından silahsız ve teçhizatsız bir şekilde güvenlik güçlerine teslim oldu.

GÜNDEM Aileler direniyor, PKK’da çözülmeler devam ediyor: Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir aile daha evladına kavuştu

Şahıs hakkındaki işlemler Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülürken, ailesi ile buluşturulan teröristin babası ’Yaşasın Türk Ordusu’ diyerek sevinç çığlıkları attı.

OYNAT 00:59 Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olan terörist ailesine kavuştu Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler nedeniyle PKK'da başlayan çözülmeler son hız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hakkari Aktütün'de komandolara teslim olan PKK'lı terörist Ramazan Ertaş, evlat nöbeti tutan ailesine kavuştu. BiP'te paylaş

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GÜNDEM HDP önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Çok istiyorsanız kendi çocuklarını gönderin dağa