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Gündem Bir anne için en büyük acı Ölen bebeğini denize bıraktı
ÇANAKKALE

​Bir anne için en büyük acı: Ölen bebeğini denize bıraktı!

Bir anne için en büyük acı: Ölen bebeğini denize bıraktı

TCG Bozcaada korvetinin Lübnan açıklarında kurtardığı mülteci teknesinden büyük bir dram çıktı. 36 kişinin kurtarıldığı gemide 4 kişi açlık ve susuzluktan öldü, 10 kişi umutla atladıkları denizde kayboldu. Zeynep el Kak yaşadıkları tarifsiz acıyı şöyle anlattı: 2 yaşındaki oğlum su için çığlık atıyordu. Onu kaybettik. Kefenledim ve iple tekneye bağladık. 2 gün tekneye bağlı şekilde suda kaldı. Eşim bırakırsak onun sayesinde kurtulabileceğimizi söyledi. Sonra oğlumun cansız bedenini denize bıraktık.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Acı olay, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Vakayı, 2015 yılında ailesi ile birlikte lastik botla Yunanistan’a geçmeye çalışırken annesi ve kardeşi ile boğularak hayatını kaybeden 3 yaşındaki Suriyeli Alan Kurdi bebeğin olayına benzeten sosyal medya kullanıcıları, cesedi Akdeniz’e atılan yeni bebek için “Lübnanlı Alan” ifadesini kullandı.
Acı olay, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Vakayı, 2015 yılında ailesi ile birlikte lastik botla Yunanistan’a geçmeye çalışırken annesi ve kardeşi ile boğularak hayatını kaybeden 3 yaşındaki Suriyeli Alan Kurdi bebeğin olayına benzeten sosyal medya kullanıcıları, cesedi Akdeniz’e atılan yeni bebek için “Lübnanlı Alan” ifadesini kullandı.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan’da, son zamanlarda Kıbrıs üzerinden Avrupa’ya ulaşma umuduyla yasa dışı göç dalgası başlamış durumda. Ancak yasa dışı bir şekilde gerçekleştirilen bu geçişler, çoğu zaman düzensiz göçmenlerin hayatına mal oluyor. Avrupa’ya gitmek üzere ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinden bir tekneye binen 50 düzensiz göçmen de bu talihsiz duruma acı bir şekilde tanıklık etti. Yolu kaybetmeleri ve teknenin yakıtının bitmesinin ardından göçmenler denizde 8 gün boyunca aç ve susuz mahsur kaldı.

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DENİZİN ORTASINDA KALDIK

Göçmen kafilesinin imdadına Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde görevli TCG Bozcaada korveti personeli yetişti. Kurtarılan göçmenlerden Zeynep el-Kak, acılı hikayesini gözyaşları içinde anlattı. Büyük zorluklar ve yoksulluk yaşadıklarını aktaran anne Kak, bebeğine süt dahi alamadığını bu yüzden daha iyi bir hayat umuduyla Kıbrıs’a gitmek için evlerini ve eşyalarını satarak yola çıktıklarını söyledi. Kendilerini götürecek kişiye bütün paralarını verip, 50 kişiyle birlikte bir bota bindirildiklerini anlatan acılı anne, “Botun kaptanı yolu kaybetti. Yakıtımız da bitince denizin ortasında kaldık” dedi.

Zeynepel-Kak

GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ÖLDÜ

Kak, denizin ortasında kaldıktan 2 gün sonra gözleri önünde dayısının oğlunu kaybettiğini belirterek, gözyaşları içinde 2 yaşındaki oğlunun da üçüncü gün vefat ettiğini şu sözlerle anlattı: “Üçüncü gün oğlumun ölüm acısını yaşadık. Susadık, oğlum su içmek için çığlıklar atıyordu, diğer çocuklar da açlık ve susuzluktan bağırarak ağlıyordu. Oğlum ateşlendi, iki gün boyunca ateşini düşürmek için kucağımdan ayırmadım. Ama onu kaybettik. Bez parçalarıyla kefenledim ve bir iple tekneye bağladık. İki gün boyunca tekneye bağlı şekilde suda kaldı. Daha sonra eşim bu şekilde devam edemeyeceğimizi onu bırakırsak belki onun sayesinde kurtulacağımızı söyledi. Oğlumun cansız bedenini denize bıraktık. Daha sonra vefat edenler de aynı şekilde denize bırakıldı.”

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TÜRKLER KURTARDI

Kak, 8 gün aradan sonra üzerinde Türk bayrağı olan askeri bir gemiyle karşılaştıklarını ve çığlıklarla bağırdıklarını belirterek, “Bizleri bu şekilde Türk askerleri kurtardı” dedi.

YARDIM ETMEDİLER

  • Teknede yaşamını yitiren diğer bebek Sufyan Muhammed’in dedesi Adnan Bahri İsmail de, botun kaybolduğunu fark ettikten sonra Lübnanlı makamlara haber verdiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi.
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