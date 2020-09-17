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Dünya 13 bin kişi yollarda yaşıyor
AVRUPA

Yunanistan’da mülteci dramı: 13 bin kişi yollarda yaşıyor

13 bin kişi yollarda yaşıyor

Yunanistan’ın Midili Adası’ndaki Moria sığınmacı kampında geçen hafta çarşamba sabahı çıkan yangın sonucu barınma ve hijyen imkanlarını kaybeden binlerce kişi tarlalarda ve yollarda yatıyor. Yeni oluşturulan kampa girmeyi reddeden sığınmacılar bir an önce adadan ayrılmak istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Moria’daki yangın faciasının etkileri sürüyor.
Moria’daki yangın faciasının etkileri sürüyor.

‘KARATEPE CEZAEVİ’

Yunanistan’ın en büyük sığınmacı kampı olan Midilli Adası’nda bulunan Moria’da, 9 Eylül’de erken saatlerde çıkan yangının ardından tamamen kullanılamaz hale gelen kamptaki yaklaşık 13 bin sığınmacı, dağıldıkları farklı bölgelerde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Sığınmacılar, Karatepe’de yeni kurulan 5 bin kişilik kampı ise cezaevi olarak gördükleri için buraya gitmeyi reddediyor ve adadan ayrılmayı talep ediyor.

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Yunan basınındaki haberlerde ise, çok sayıda çevik kuvvet ekibinin Midilli’ye gönderildiği, adaya dağılan sığınmacıların yeniden kamplara yerleştirilmesi için ileriki günlerde bir “süpürge” operasyonu yapılmasının planlandığı belirtildi.

21 SIĞINMACI KARANTİNADA

Adada bulunan yaklaşık 13 bin sığınmacıdan sadece 800’ünün Karatepe kampına yerleşmeyi kabul ettiği belirtiliyor. Kampa girişte yapılan kontrollerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 21 sığınmacı ise karantina altına alınmış durumda. Diğer yandan, Yunan yetkililer, kampa girmeyen sığınmacıların iltica başvurularının değerlendirmeye alınmayacağını duyurdu.

ADA HALKI İSYAN ETTİ

Adada son yıllarda artan sığınmacı sayısı yerel halkın tepkisine yol açıyor. Kampların boşaltılmasını isteyen ve yeni kamp inşa edilmesine itiraz eden vatandaşlar protesto gösterisi düzenleyerek, Midilli’nin sığınmacılardan arındırılmasını ve bir an önce normalleştirilmesini istedi. Midilli, Sakız ve Sisam adalarında, daha önce de kamu kurumları göçmen krizine dikkati çekmek amacıyla birçok kez greve gitmiş, dükkanlar kepenk kapatmıştı.

DANİMARKA HALKI SIĞINMACILARA TALİP

Avrupa’da birçok ülkenin yanan sığınmacı kampı Moria’daki düzensiz göçmenleri ülkesine kabul edecek olmasına karşın, Danimarka’nın bu yönde bir adım atmaması protesto edildi. Başkent Kopenhag’da düzenlenen gösteride, Moria sığınmacı kampında barınacak yerleri kalmayan düzensiz göçmenler arasında bulunan refakatsiz çocukların ülkeye getirilmesi istendi. Göstericiler, ellerinde oyuncakların yanı sıra “Moria’daki çocuklara tahliye! Hemen şimdi!” ve “AB utan!” yazılı dövizler taşıdı.

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