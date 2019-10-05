Bir ayda 184 terörist

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Eylül ayındaki operasyonlarda, aralarında terörden arananlar listesinde gri kategoride aranan 9 sözde üst düzey teröristin de bulunduğu toplam 184 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi. Eylül ayında kırsalda 10 bin 38, şehirlerde 1357 operasyon yapıldığını anlatan Çataklı, şu bilgileri verdi:

5,5 AYDA 608 OLDU

"Eylül ayındaki operasyonlarda toplam 184 (92 ölü, 37 sağ/yaralı, 55 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerden 143'ü PKK/KCK, 36'sı DEAŞ, 5'i aşırı sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı değerlendirilen 2 bin 950 şüpheli gözaltına alınmış, 620 kişi tutuklanmıştır. Kıran-1-2-3-4 operasyonları da devam ediyor. 2'si gri kategoride olmak üzere 63 terörist etkisiz hale getirildi, 19 işbirlikçi yakalandı, 68 mağara/sığınak da imha edildi. 16 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında örgütün barınma alanlarına yönelik icra edilen 12 bin 382 operasyonda 333'ü ölü, 119'u sağ, 156'sı teslim olmak üzere 608 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 532 sığınak, depo ve barınak imha edildi, 778 silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. 1 Ekim itibarıyla kış operasyonları başladı. Terör örgütünün kış üslenmesinin önlenmesi amacıyla 1 Ekim 2019-15 Nisan 2020 döneminde önceden tespiti yapılan 29 ilde 292 barınma bölgesine yönelik 7 bin 732 operasyon yapılması planlanıyor."

2 HAİN HAVADAN VURULDU

Bu arada Hakkari’de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince terör örgütü PKK’ya yönelik hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

REKLAM