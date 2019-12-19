Bir ayrıntı ‘tetikçi’ye götürdü

Terör örgütü FETÖ/PDY elebaşı Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, ölümünün 17'nci yıl dönümünde Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine, Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ve yakınları katıldı. Törene katılanlar Hablemitoğlu'nun mezarına karanfil bırakarak dua etti.

Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu “Bir yandan hakkımız olan adaleti talep ediyoruz, bir yandan da bu ölümlerin durdurulmasını istiyoruz” dedi.

BU ÖLÜMLER DURSUN

Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, bu ülkede yalnız olmadıklarını, kendileri ile aynı kaderi yaşayan yüzlerce aile olduğunu söyledi. Şengül Hablemitoğlu, "Biz bu sonu yaşayan ilk ve son aile değiliz. Ama lütfen artık kimse ölmesin. Bu anmaları böyle yapmayalım. Herkesin sıradan hayatının sıradan bir ölümü olsun. Biz bu travmatik ölümlerle anmalar yapmayalım. Bu ölümler dursun. Bir yandan hakkımız olan adaleti talep ediyoruz, bir yandan da bu ölümlerin durdurulmasını istiyoruz" dedi.

SUİKASTI KİM İŞLEDİ?ARKASINDAKİ GÜÇ NEYDİ?

Hablemitoğlu'nun ailesinin avukatı Ersan Barkın, şüpheli Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'da yakalanmasıyla ilgili, "Suikastı kim işledi? Arkasındaki güç neydi? Necip Hablemitoğlu niçin hedef alındı? Bu soruların tamamı, şüphelinin ülkemize iadesini de içeren etkili bir soruşturma sonucunda ortaya çıkacaktır" dedi.

ŞÜPHELİ ÇAKIR'IN İFADESİNDE GEÇTİ

Barkın, Hablemitoğlu suikastı soruşturmasının 3 yıllık çalışması sayesinde belli bir noktaya geldiğini belirterek, FETÖ çatı davası iddianamesinin eklerine gizlenmiş bir ayrıntının peşine düşülerek ilk kez tetikçi olabileceği ihtimaliyle bir kişinin yakalandığını kaydetti. Barkın, çatı iddianamesinin eklerinde Hablemitoğlu'nun katilinin kim olduğuna ilişkin beyanları bulunan gazeteci Zihni Çakır'ın yeniden ifadesinin alınması için savcılığa başvurduklarını aktardı.

REKLAM

İADE DAVASI 10 OCAK'TA

Avukat Barkın, şüpheli Bozkır'ın olay yerindeki bazı kişilerle irtibat kurduğuna ilişkin tespitlerin olduğunu belirtti. Barkın, şüpheli Bozkır'ın iade dosyasına dair duruşmanın 10 Ocak 2020'de görüleceğini bildirdi.