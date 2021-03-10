​Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı​ Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı AK Parti'ye bir belediye başkanı daha katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından düzenlenen törende, AK Parti'ye geçen belediye başkanına rozet taktı.

Haber Merkezi 10 Mart 2021, 14:51 Son Güncelleme: 10 Mart 2021, 15:04 Yeni Şafak