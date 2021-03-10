Gündem Bir belediye başkanı daha AK Partiye katıldı
POLİTİKA

​Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı​

Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

AK Parti'ye bir belediye başkanı daha katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından düzenlenen törende, AK Parti'ye geçen belediye başkanına rozet taktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Sait Sadrettin Türkan'a rozet taktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Sait Sadrettin Türkan'a rozet taktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Konuşmasının ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan'a roket taktı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin birleştirici gücüdür... Iğdır Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan Grup Toplantımızda Partimize katıldı. Hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.


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