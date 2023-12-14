Bir damla yaş akıtmayacağım

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu Bölgesi’nde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Teğmen Eril Alperen Emir (25) son yolculuğuna uğurlandı. Şehit asker için dün Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenazesi kortej eşliğinde camiye getirilirken, silah arkadaşları tabutun başında nöbet tuttu. Şehidin ailesi ve yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

AĞABEYİNİN PALTOSUYLA GELDİ

Şehidin kardeşi Eren Emir, ağabeyinin askeri paltosunu giyip tören kılıcını taşıdı. Şehidin emekli polis olan babası, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek gözyaşı döktü. Acılı baba “Vatan, millet sağ olsun” dedi. Şehit annesi Serap Emir’i, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş teselli ederken, şehidin yaşlı anneannesi ise “Vatan sağ olsun. Gözümden bir damla yaş akıtmayacak, düşmanı sevindirmeyeceğim” diye konuştu.

Şehit Teğmen Emir’in naaşı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Cebeci Askeri Şehitliği’nde gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Yürek burkan mesaj

Eril Alperen Emir’in sosyal medya hesabından 29 Kasım’da yaptığı paylaşım yürekleri burktu. Emir’in “Yine ölmedim” mesajını paylaştığı görüldü. Ayrıca Emir’in şehit olmadan önce en son annesiyle telefonda görüştüğü öğrenildi.







