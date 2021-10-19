“Bir Dem Yunus” Sergisi Pendik’te açıldı

Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi bu kez “Bir Dem Yunus” El Sanatları Sergisi için kapılarını açtı. Halk şairimiz Yunus Emre’yi yadetmek amacıyla hazırlanan sergide kaligrafi, hat, tezhip, minyatür ve kat’ı eserleri yer alıyor. Pendik Belediyesi “Bir Dem Yunus” El Sanatları Sergisiyle Halk Şairimiz Yunus Emre’yi yadetti.
Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde düzenlenen sergide usta ve genç 31 sanatçı kaligrafi, hat, tezhip, minyatür ve kat’ı branşlarındaki eserleriyle Yunus’un şiirlerini dile getirdi. Açılışta konuşan serginin küratörü Hakan Dağlı “Samimiyetle çalıştık, eserleri içselleştirdik. Güzel bir proje oldu” dedi.