Bir destana imza atıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; Türk milletinin omurgalı duruşuyla darbe teşebbüsünü, tarih boyunca konuşulacak bir destana dönüştüğünü dile getirdi. 15 Temmuz darbe girişimini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; “15 Temmuz’un 8’ncı yıldönümündeyiz. Bu ülke tarihi boyunca büyük badireler atlattı. O gece Türkiye’yi kuşatan ruh Çanakkale ruhuydu. O gece birlik vardı, beraberlik vardı, kardeşlik vardı ve bütün göğüsler milli bir imanla doluydu. Cesaretimizle, ferasetimizle, basiretimizle hep beraber sarsılmaz surlara ve yıkılmaz setlere dönüştük” ifadelerini kullandı.





MİLLİ RUHUMUZU DÜNYAYA GÖSTERDİK

15 Temmuz’da Türk milletin nasıl bir ruha sahip olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğine dikkat çeken Ahmet Çolakbayrakdar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; irademize, bağımsızlığımıza ve bölünmez bütünlüğümüze kast edenler için 15 Temmuz gecesini bir cehenneme, ülkemiz ve milletimiz için de bir demokrasi bayramına dönüştürdük. Dolayısıyla kimse ama hiç kimse aziz milletimizi bir daha vatanıyla, bayrağıyla, istiklali ve istikbaliyle sınamaya kalkamayacaktır” açıklamasında bulundu.





İLK DAKİKADA HAREKETE GEÇTİK

Hain darbe girişiminde yaşadıklarını anlatan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 15 Temmuz Cuma akşamı devlete ve millete karşı ağır bir darbe vurulmak istendiğini dile getirdi. Darbe girişiminin ilk dakikalarından itibaren Kayseri’nin, demokrasiye ve milli iradesine sahip çıkarak destan yazdığını vurgulayan Çolakbayrakdar, “Bizlerde eşim ve çocuklarımla hem de Kocasinan Belediye olarak darbe teşebbüsünün ilk dakikalarında harekete geçtik ve üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık” diye konuştu.





MEYDANLARDA 27 GÜNLÜK DEMOKRASİ NÖBETİ

Cumhuriyet Meydanı’nda 27 gün boyunca 7’den 70’e çocuğundan yaşlısına kadınından erkeğine nöbet tuttuklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları söyledi: “Meydan da dikkatimi çeken dört konuyu sizlere aktarmak istiyorum. Bir tanesi; 57 günlük bir bebek, ailesiyle birlikte demokrasi nöbeti tutuyordu. Diğeri ise tezkeresini alıp askerden yeni gelmiş kardeşimiz bizlere eşlik etti. Bunun yanında 15 Temmuz Cuma günü yurt dışından Kayseri’ye gelmiş olan gurbetçi kardeşimiz, 27 gündür meydanda bizimle birlikte nöbet tuttu. Ayrıca yeni bir yuvanın temelini atan bir gelin ile damat, düğünden çıkıp demokrasi nöbetine destek verdi. Bu bizim vatanımıza olan bağlılığımız ve aşkımızın göstergesidir.”





Kocasinan’da 15 Temmuz ruhu yaşatılıyor

Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi’nde 15 Temmuz hain darbe girişiminin fotoğraflarla anlatıldığı köşe, belediye hizmet binasına gelen vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. 15 Temmuz şehit ve gazilerine vefayı ve 15 Temmuz ruhunu canlı tutmayı amaçlayan 39 fotoğrafın yer aldığı köşede, o gece Türkiye genelinde çekilen fotoğraflarla, Kayseri’deki demokrasi nöbetlerini konu alan fotoğraflar yer alıyor. Ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8’ncı yıldönümünde Kocasinan Belediyesi Türk bayraklarıyla donatıldı.





TÜRK MİLLETİ HAİNLERE DUR DEDİ