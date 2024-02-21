Bir gemicinin cenazesine daha ulaşıldı

İmralı Adası açıklarında batan kuru yük gemisi Batuhan A.'nın kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Dün itibarıyla bölgeye sevkedilen SAS komandoları nın yaptığı dalışta, kazan dairesinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ulaşılan cansız bedenin, gemi batarken eşine video gönderen Hüseyin Tutuk’a ait olduğu öğrenildi. Tutuk’un cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

51 metre derinlikte deniz tabanına oturduğu belirlenen gemiyle ilgili hava, kara ve denizde yapılan arama-tarama çalışmalarına 571 personel katılıyor. Son olarak SAS komandolarından 4 dalgıç geminin daha dar ve ince noktalarında arama yapmak üzere bölgeye geldi. Balıkçı teknelerinin görevlendirildikleri bölgede tarama yaptığını belirten Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, teknelerin kıyıdan 3,5 mil açıkta arama yaptığını açıkladı. Denizde 30 dalgıçın yanı sıra deniz polisi de kameralı can simidiyle taramayı sürdürüyor.